Arefe günü kamu kurumları açık mı? 8 Temmuz Cuma noterler, adliyeler, kargolar, bankalar açık mı, kapalı mı?
Arefe günü kamu kurumları açık mı? Kurban Bayramı arefesi bugün idrak ediliyor. Bayrama hazırlıklarını tamamlayan vatandaşlar, bayram öncesi kamu kurumlarındaki işlerini tamamlamak istiyor. Bu kapsamda arefe günü noter, adliye, banka ve kargo gibi yerlerin açık olup olmadığı araştırılıyor. Peki, arefe günü kamu kurumları açık mı? 8 Temmuz Cuma noterler, adliyeler, kargolar, bankalar açık mı, kapalı mı? İşte cevaplar...
Arefe günü kamu kurumları açık mı? 8 Temmuz Cuma günü idrak edilen arefe gününde kamu kurumları, noterler, adliyeler, kargolar ve bankaların çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. Bu yerlerde işleri olan vatandaşlar, arefe günü açık olan yerleri araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, arefe günü kamu kurumları açık mı? 8 Temmuz Cuma noterler, adliyeler, kargolar, bankalar açık mı, kapalı mı? İşte haberin detayları...
8 TEMMUZ AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI?
8 Temmuz Arefe günü yarım gün resmi tatil olduğu için noterler öğlene kadar hizmet verecek. Noterler, Kurban Bayramı'nda ise kapalı olacak.
AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?
Eczaneler, resmi tatil günlerinde ve pazar günleri nöbetçi eczane sistemiyle hizmet veriyor. Arefe günü yarım gün resmi tatil olduğu için eczaneler de öğlene kadar hizmet verdikten sonra nöbetçi eczane sistemine geçilecek. Eczaneler, Kurban Bayramı süresince kapalı olacak.
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