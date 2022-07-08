Arefe günü kamu kurumları açık mı? 8 Temmuz Cuma günü idrak edilen arefe gününde kamu kurumları, noterler, adliyeler, kargolar ve bankaların çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. Bu yerlerde işleri olan vatandaşlar, arefe günü açık olan yerleri araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, arefe günü kamu kurumları açık mı? 8 Temmuz Cuma noterler, adliyeler, kargolar, bankalar açık mı, kapalı mı? İşte haberin detayları...

8 TEMMUZ AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI?

8 Temmuz Arefe günü yarım gün resmi tatil olduğu için noterler öğlene kadar hizmet verecek. Noterler, Kurban Bayramı'nda ise kapalı olacak.