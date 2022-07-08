08 Temmuz 2022, Cuma
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Arefe günü kamu kurumları açık mı? 8 Temmuz Cuma noterler, adliyeler, kargolar, bankalar açık mı, kapalı mı?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.07.2022
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Arefe günü kamu kurumları açık mı? 8 Temmuz Cuma noterler, adliyeler, kargolar, bankalar açık mı, kapalı mı?

Arefe günü kamu kurumları açık mı? Kurban Bayramı arefesi bugün idrak ediliyor. Bayrama hazırlıklarını tamamlayan vatandaşlar, bayram öncesi kamu kurumlarındaki işlerini tamamlamak istiyor. Bu kapsamda arefe günü noter, adliye, banka ve kargo gibi yerlerin açık olup olmadığı araştırılıyor. Peki, arefe günü kamu kurumları açık mı? 8 Temmuz Cuma noterler, adliyeler, kargolar, bankalar açık mı, kapalı mı? İşte cevaplar...

Arefe günü kamu kurumları açık mı? 8 Temmuz Cuma günü idrak edilen arefe gününde kamu kurumları, noterler, adliyeler, kargolar ve bankaların çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. Bu yerlerde işleri olan vatandaşlar, arefe günü açık olan yerleri araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, arefe günü kamu kurumları açık mı? 8 Temmuz Cuma noterler, adliyeler, kargolar, bankalar açık mı, kapalı mı? İşte haberin detayları...

8 TEMMUZ AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI?

8 Temmuz Arefe günü yarım gün resmi tatil olduğu için noterler öğlene kadar hizmet verecek. Noterler, Kurban Bayramı'nda ise kapalı olacak.

AREFE GÜNÜ ADLİYELER AÇIK MI?

8 Temmuz Arefe günü yarım gün resmi tatil olduğu için adliyeler öğlene kadar hizmet verecek. Adliyeler, Kurban Bayramı süresince kapalı olacak.

AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?

Arefe günü yurt genelinde kargo şirketleri öğlene kadar açık olacak. 8 Temmuz öğleden sonra kargo dağıtımı ya da kargo teslimi olmayacak. Kargo hizmetleri 18 Temmuz Pazartesi günü devam edecek.

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Arefe günü yarım gün resmi tatil olduğu için bankalar öğlene kadar açık olacak. 8 Temmuz Cuma günü öğleden sonra FAST harici yapılan EFT'ler de 18 Temmuz'da hesaplara geçecek.

AREFE GÜNÜ PTT AÇIK MI?

PTT'de 8 Temmuz Cuma arefe günü yarım gün resmi tatil nedeniyle öğlene kadar hizmet verecek. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması ile birlikte PTT'ler 18 Temmuz'da hizmet vermeye başlayacak.

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler, resmi tatil günlerinde ve pazar günleri nöbetçi eczane sistemiyle hizmet veriyor. Arefe günü yarım gün resmi tatil olduğu için eczaneler de öğlene kadar hizmet verdikten sonra nöbetçi eczane sistemine geçilecek. Eczaneler, Kurban Bayramı süresince kapalı olacak.

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