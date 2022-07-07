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Muğla’da suçüstü baskın! Tapuda sahtecilik yapanlara operasyon düzenlendi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 07.07.2022
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Muğla’da suçüstü baskın! Tapuda sahtecilik yapanlara operasyon düzenlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ekipler, kendilerine ait olmayan bir araziyi sahte evrak düzenleyerek satmaya çalışan şüphelilerin olduğu bilgisini aldı. Tapuda sahtecilik yapanlara yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

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