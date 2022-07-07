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Bursa’da vahşet! Rastgele ateş açıtılar yaşlı adamı vurdular

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 07.07.2022
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Bursa’da vahşet! Rastgele ateş açıtılar yaşlı adamı vurdular

Bursa’da husumetlisine gözdağı vermek için rastgele ateş açan kişiler, yoldan geçen yaşlı adamı bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri bacağından yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Bursa'da yaşanan olay, Merkez Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden 4 kişi 16 L plakalı aracı kiralayarak, husumetlisinin bulunduğu sokağa geldi. Henüz kimlikleri belirlenemeyen kişiler, otomobille sokak arasından geçerken husumetlisine gözdağı vermek için etrafa rastgele ateş açtılar.

Kurşunlardan biri yoldan geçen bir vatandaşın bacağına, bir diğeri ise civarda bulunan marketin içecek dolabına isabet etti. Olayda 61 yaşındaki Kadir Demir K. bacağından yaralanırken, şans eseri markette bulunan vatandaşlar facianın eşiğinden döndü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri bacağından yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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