Bursa’da vahşet! Rastgele ateş açıtılar yaşlı adamı vurdular

Kurşunlardan biri yoldan geçen bir vatandaşın bacağına, bir diğeri ise civarda bulunan marketin içecek dolabına isabet etti. Olayda 61 yaşındaki Kadir Demir K. bacağından yaralanırken, şans eseri markette bulunan vatandaşlar facianın eşiğinden döndü.