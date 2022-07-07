Annesini boğazını ekmek bıçağıyla keserek öldürdü! İstanbul’da vahşet

İLAÇ TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Yapılan incelemede annenin başının tamamen vücudun ayrıldığı tespit edildi. İlk incelemelere göre Ü.A.D.'nin bipolar hastası olduğu ve ilaç tedavisi gördüğü belirlendi. Gözaltına alınan Ü.A.D. ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Anne N.Ö.'nün cenazesi ise morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.