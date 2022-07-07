07 Temmuz 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Annesini boğazını ekmek bıçağıyla keserek öldürdü! İstanbul'da vahşet

Annesini boğazını ekmek bıçağıyla keserek öldürdü! İstanbul'da vahşet

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.07.2022 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022
ABONE OL
Annesini boğazını ekmek bıçağıyla keserek öldürdü! İstanbul’da vahşet

İstanbul'un Fatih ilçesinde bipolar hastası kadın, 81 yaşındaki annesinin boğazını ekmek bıçağıyla keserek öldürdü. Gözaltına alınan şahıs işlemler için emniyete götürülürken, yaşlı kadının cesedi morga kaldırıldı. İşte haberin detayları...

Fatih'te bipolar hastası kadın Ü.A.D. (55) annesi N.Ö.'nün (81) boğazını ekmek bıçağıyla keserek öldürdü.

BİLİNMEYEN NEDENLE TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, saat 18.00 sıralarında, Şehremini Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre anne kız evde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

ANNESİNİN BOĞAZINI EKMEK BIÇAĞIYLA KESTİ

Tartışma sırasında Ü.A.D. annesinin boğazını ekmek bıçağıyla kesti. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi.

İLAÇ TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Yapılan incelemede annenin başının tamamen vücudun ayrıldığı tespit edildi. İlk incelemelere göre Ü.A.D.'nin bipolar hastası olduğu ve ilaç tedavisi gördüğü belirlendi. Gözaltına alınan Ü.A.D. ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Anne N.Ö.'nün cenazesi ise morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA