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Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu’nda yangın paniği! Tünelde TIR yandı, sürücüler mahsur kaldı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 07.07.2022 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022
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Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu’nda yangın paniği! Tünelde TIR yandı, sürücüler mahsur kaldı

Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan TIR alev alev yandı, yangın nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etse de, tırdan geriye sadece iskeleti kalırken, polisler olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'nin Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaşanan yangın, Ankara istikameti T2 tünelinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan TIR alev alev yandı. Durumu fark eden sürücü hemen araçtan inerek uzaklaştı.

Yangını gören çevredeki vatandaşlar ise hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etse de, TIR'dan geriye sadece iskeleti kaldı.

Yangın sebebiyle yoğun trafik oluşurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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