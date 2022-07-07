İstanbul’da dehşete düşüren olay! Yol verme kavgasında sürücü bıçak çekti

Elinde bıçakla, hakaret ve tehdit ederek tartıştığı sürücüye araçtan çıkması için bağırdı. Araçta kucağında bebeğiyle oturan kadın, eşiyle tartışan sürücüye "Ağabey yapma ne olursun, kucağımda çocuğum var" sözleriyle tepki gösterdi.