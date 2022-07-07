İstanbul’da dehşete düşüren olay! Yol verme kavgasında sürücü bıçak çekti
YAŞAM DHA
İstanbul’da yol verme sebebiyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada sürücülerden biri diğerine bıçak çekti. Eşine bıçak çekildiğini gören kadın, kucağındaki bebeğini göstererek “"Yapma ne olursun, çocuğum var” diye bağırdı. Kadının tepkisi sebebiyle araç sürücüsü geri çekilse de elinde tuttuğu bıçakla tehdit etmeye devam etti.
İstanbul Avcılar'da yaşanan olay, Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi.
Dün akşam saatlerinde yol verme nedeniyle çıkan tartışmada, öfkesini kontrol edemeyen sürücü elinde bıçakla aracından indi.
Elinde bıçakla, hakaret ve tehdit ederek tartıştığı sürücüye araçtan çıkması için bağırdı. Araçta kucağında bebeğiyle oturan kadın, eşiyle tartışan sürücüye "Ağabey yapma ne olursun, kucağımda çocuğum var" sözleriyle tepki gösterdi.
Kadının sözleri öfkeli sürücüyü durdurdu ancak, elindeki bıçağı bırakmadan tehditlerine devam etti. Bu sırada kadın, "Haydi gidelim ne olursun" diyerek eşini ikna etmeye çalıştı.
Ancak kendisine bıçak çeken sürücü, "Gel şuraya bir çıkalım teke tek" diye karşılık verdi.
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