Adana Büyükşehir Belediyesi’nin kaderine terk ettiği küçük Rukiye’nin annesi feryat etti: Hiç değilse bunu yapın

'GEÇMİŞ OLSUN'A BİLE GELMEDİ

Küçük kızın ailesi CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kazadan sonra kendileriyle ilgilenmediklerini öne sürdüler. Anne Fidan Kaplan, "Görgü tanıkları var. Kadın şoför frene basmamış ve yavrumu metrelerce sürüklemiş. Kazadan sonra kızımın sol ayağı kesildi. Yavrumu bu hale getiren kadın sürücü bir kez ziyaret etmedi. Belediyeden iki kişi geldi bize erzak yardımında bulundular. Daha sonra da 8 bin TL para verdiler. 'Size yapabileceğimiz bu kadar' dedikten sonra gittiler. Kızımın ayağına protez takılması gerekir. Bunun için de 25 bin TL'ye ihtiyacımız var. Maddi durumumuz yok. Başkan Zeydan Karalar sesimizi duysun ve kızıma yardım etsin" diye konuştu.