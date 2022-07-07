Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kaderine terk ettiği küçük Rukiye'nin annesi feryat etti: Hiç değilse bunu yapın
Adana'da Büyükşehir Belediyesi’ne ait yolcu otobüsünün çarpması sonucu sol ayağını kaybeden 6 yaşındaki Rukiye Emine Kaplan’ın ailesi belediye yetkililerinin kendilerini kaderlerine terk ettiğini iddia ettiler. Anne Fidan Kaplan, “Yavrumu bu hale getiren aracın sürücüsü geçmiş olsuna bile gelmedi. Otobüs işletmesinden iki kişi 8 bin TL yardımda bulunup erzak getirdiler. Bir daha kapımızı çalmadılar. Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a sesleniyorum. Yavrum ayağını kaybetti ve iç organları dışarda. Maddi durumumuz yok. Tedavi ettiremiyoruz. Emine’nin ayağına protez takılmasını istiyoruz. 25 bin TL istiyorlar. Hiç değilse bunu yapın” dedi.
Çukurova İlçesi'ne bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde 27 Kasım 2021'de meydana gelen kazada, Rukiye Emine Kaplan, evinin önünden yolun karşısına geçmek isterken Gamze Özcan yönetimindeki belediyeye ait otobüsün altında kaldı.
İddiaya göre metrelerce sürüklenen ve ağır yaralanan küçük Emine, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 6 saat süren ameliyatla sol bacağı dizinden kesilen, rahmi ve yumurtalığı alınan küçük kızın iç organları da hasar gördü.
'GEÇMİŞ OLSUN'A BİLE GELMEDİ
Küçük kızın ailesi CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kazadan sonra kendileriyle ilgilenmediklerini öne sürdüler. Anne Fidan Kaplan, "Görgü tanıkları var. Kadın şoför frene basmamış ve yavrumu metrelerce sürüklemiş. Kazadan sonra kızımın sol ayağı kesildi. Yavrumu bu hale getiren kadın sürücü bir kez ziyaret etmedi. Belediyeden iki kişi geldi bize erzak yardımında bulundular. Daha sonra da 8 bin TL para verdiler. 'Size yapabileceğimiz bu kadar' dedikten sonra gittiler. Kızımın ayağına protez takılması gerekir. Bunun için de 25 bin TL'ye ihtiyacımız var. Maddi durumumuz yok. Başkan Zeydan Karalar sesimizi duysun ve kızıma yardım etsin" diye konuştu.
HER GÜN AYAĞINI SORUYOR
Çocuğunun hayatının bittiğini ifade eden üç çocuk annesi Fidan Kaplan ise, "Yavrum sürekli ayağının nerede olduğunu soruyor, ama cevap veremiyorum. Eşim günübirlik işlerde çalışıyor ve kirada oturuyoruz. Kızım tedavi ettirme şansımız yok. Belediye başkanın kızımı tedavi ettirmesini istiyorum. Yavrumun hayatı mahvoldu. Bizi kaderimize terk etmesinler" derken, talihsiz kız ise, "Ben de kardeşlerim ve arkadaşlarım gibi sokakta yürümek, koşmak istiyorum" şeklinde konuştu.
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