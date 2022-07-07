İstanbul’da metrobüste taciz şoku! Yakalanınca söylediği sözler şoke etti

İstanbul'da yaşanan olay, dün akşam 22:00 sularında Beylikdüzü-Avcılar istikametinde ilerleyen metrobüste meydana geldi. İddiaya göre, erkek şüpheli Avcılar Cihangir Mahallesi durağına geldiği sırada yanında oturan kadının gizlice resmini çekmeye başladı. Bu durumu fark eden bir başka yolcu, adama tepki göstererek bağırmaya başladı. Fotoğrafı çekilen kadının, adamın üzerine yürümesiyle bir anda metrobüs karıştı.