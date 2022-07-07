07 Temmuz 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da metrobüste taciz şoku! Yakalanınca söylediği sözler şoke etti

İstanbul’da metrobüste taciz şoku! Yakalanınca söylediği sözler şoke etti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 07.07.2022 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022
ABONE OL
İstanbul’da metrobüste taciz şoku! Yakalanınca söylediği sözler şoke etti

İstanbul’da metrobüste bir kadının fotoğraflarını çektiği iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından tepki görünce yakayı ele verdi. “Tamam, sileceğim” diyerek kendini savunan şüpheli, bekçiler tarafından gözaltına alındı. Yaşanan kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da yaşanan olay, dün akşam 22:00 sularında Beylikdüzü-Avcılar istikametinde ilerleyen metrobüste meydana geldi. İddiaya göre, erkek şüpheli Avcılar Cihangir Mahallesi durağına geldiği sırada yanında oturan kadının gizlice resmini çekmeye başladı. Bu durumu fark eden bir başka yolcu, adama tepki göstererek bağırmaya başladı. Fotoğrafı çekilen kadının, adamın üzerine yürümesiyle bir anda metrobüs karıştı.

Diğer yolcularda olaya dahil olarak şüpheliye tepki gösterdiler. Olaya maruz kalan kadının, "Milletin bacaklarını çekmeye utanmıyor musun?" demesine ise, şüphelinin "tamam sileceğim" demesi pes dedirtti.

İhbar üzerine olay yerine gece bekçileri gelerek şüpheliyi gözaltına aldılar. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İETT'DEKİ TACİZCİ DARP EDİLDİ
Otobüs sapığı bakın nasıl yakalandı OTOBÜS SAPIĞI BAKIN NASIL YAKALANDI
İETT OTOBÜSÜNDE TACİZ ŞOKU!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA