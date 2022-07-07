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Erzincan'da feci kaza! İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 07.07.2022
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Erzincan’da feci kaza! İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Erzincan’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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