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Sakarya Nehri'nde akıntıya kapılan 10 yaşındaki Muhammed'in cansız bedeni bulundu

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 06.07.2022 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022
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Sakarya Nehri’nde akıntıya kapılan 10 yaşındaki Muhammed’in cansız bedeni bulundu

Sakarya Nehri'ne geçen gün giren ve akıntıya kapılan Suriye uyruklu 10 yaşındaki Muhammed Almhımıd'ın, bu sabah dalgıçlar tarafından cesedi bulundu. Talihsiz çocuğun ailesi büyük üzüntü yaşadı.

Olay, geçen akşam Adapazarı ilçesinde, Sakarya Nehri'nin geçtiği Adapazarı Güneşler mevkisinde gerçekleşti.

SADECE SERİNLEMEK İSTEDİ

Suriyeli Muhammed Almhımıd, iddiaya göre, arkadaşlarıyla serinlemek için nehre girdi.

GÖZDEN KAYBOLDU

Akıntıya kapılan Muhammed, gözden kayboldu.

İhbarla bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Gece yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

CESEDİ BULUNDU

Bu sabah AFAD İl Müdürlüğü ekipleri ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıçları, bölgeye yakın yerde yaptıkları aramada, çocuğun cansız bedenine ulaştı.

OTOPSİ YAPILACAK

Muhammed'in cesedi, sudan çıkarılıp, otopsi merkezine götürüldü.

Çalışmaları nehir kenarında izleyen Muhammed'in babası Ahmad Almhımıd ve yakınları ise büyük üzüntü yaşadı.

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