Mahkeme salonunda soğuk rüzgarlar esti! Mahkeme başkanından zanlıya: Sözlerine dikkat et
Geçen sen 17 Kasım'da Antalya'da Suat Sırım'ın bir binasında çatısından intihar ettiği öne sürülmüştü. Vücudunda 25 bıçak izi belirlenen Sırım'ın cebinde de bir not bulunmuştu. Olayla dair serbest bırakılan eş T.S ile kayınbiraderi A.T.’nin yargılanması sürerken, zanlılardan A.T., “Eğer en ufak bir şey varsa bizim, eğer yoksa Allah onların belasını versin" dedi. Mahkeme başkanı bu ifadelerin üzerine de "Burası bela okuma yeri değil. Sözlerine dikkat et" diyerek, A.T.'yi uyardı.
VÜCUDUNDA 25 BIÇAK YARASI GÖRÜLDÜ
Kayıtlara 'yüksekten atlamak suretiyle intihar' olarak geçen olayın ardından Sırım'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk muayenesinde, Sırım'ın vücudunda boyun sol yanda 6, göğüs sol yanda 19 olmak üzere 25 kesici alet yarası bulunduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı araştırmada, Suat Sırım'ın atladığı çatıda kanlı ekmek bıçağı, cebinde de 'Bana bir şey olursa kendinize iyi bakın' yazılı not bulundu.
Olay sırasında Suat Sırım'ın yanında bulunduğu belirtilen eşi T.S. ile kayınbiraderi A.T. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş, 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun, 'kişinin vücudunda tespit edilen kesici delici alet yaralarının tamamının kendisi tarafından oluşturulmasının mümkün olduğu ve sonrasında yüksekten atlayarak intihar etmiş olduğunun kabulü gerektiği' yönündeki raporun ardından T.S. ile A.T., haklarında takipsizlik kararı verilerek, serbest bırakıldı.
YENİ RAPOR İSTENDİ
Şüphelilerin serbest bırakılmasına Suat Sırım'ın annesi, kız kardeşi ve avukatları itiraz etti. Dosya, yeni bir rapor alınması için İstanbul Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'na gönderildi. Savcılık, bıçak darbelerinin olduğu bölgelerin, meydana getirdiği yaralamanın niteliği itibarıyla maktul tarafından kendi kendine yapılabilir nitelikte olup olmadığının saptanmasını istedi. Öte yandan savcılık, bıçak darbesinden sonra maktulün yanına gelen kayınbiraderi ile bir müddet konuşması ve ardından eşinin gelmesi üzerine aniden hareketlenerek kendisini aşağıya atması yönündeki iddianın da irdelenmesini talep etti.
İstanbul Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'ndan gelen raporda, maktulün el parmaklarında savunma kesilerinin tanımlandığı, bu kesilerin kendisi tarafından veya başkası tarafından oluşturulmuş olabileceği belirtilerek, "Olayın adli tahkikatı ile aydınlatılmasının uygun olacağı oy birliği ile mütalaa olunur" denildi. Yeni raporun ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. İddianamede Suat Sırım'ın eşi T.S. ile kayınbiraderi A.T.'nin, 'kasten öldürme' suçundan yargılanması istendi.
3 YIL BOYUNCA PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMÜŞ
Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz yargılanan T.S., ağabeyi A.T. ile Suat Sırım'ın annesi, kız kardeşleri, şikayetçi ve taraf avukatları hazır bulundu. Önceki duruşmada istenilen Suat Sırım'ın psikolojik tedavi gördüğüne dair raporlar dosyaya eklendi. Raporda Suat Sırım'ın 2014, 2015 ve 2016 yıllarında psikolojik tedavi gördüğü belirtildi.
BELA OKUDU, HAKİM UYARDI
Tanıkların dinlenmesinden sonra Suat Sırım'ın annesi Naile Sırım, "Bunlar emellerine ulaştı. Benim kuzumu mahvettiler. Kuzumun katili çıksın. Adalet istiyorum" dedi. Sanık A.T. ise kendisine ve kardeşine yönelik suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek, "Yalandır, kumpastır. Eğer en ufak bir şey varsa bizim, eğer yoksa Allah onların belasını versin" diye konuştu. Mahkeme başkanı A.T.'yi sert bir dille uyararak, "Burası bela okuma yeri değil. Sözlerine dikkat et" dedi. Suat Sırım'ın eşi sanık T.S. de iddiaları reddetti. T.S., "İddialar yalandır, iftiradır. Hiçbiri doğru değildir" ifadelerini kullandı.
'HASTALIĞI NÜKSETMİŞ OLABİLİR'
Şikayetçi avukatlarının Suat Sırım'ın psikolojisinin iyi olduğunu ileri sürmesi üzerine sanık avukatı, "2014, 2015 ve 2016 yıllarında psikolojik tedavi gördü. Bunlar kayıtlarda mevcut. Fakat tedavi görüp iyileştiği söyleniyor. Suat Sırım, psikolojik tedaviyi reddetmiş, bu nedenle hastalığı nüksetmiş olabilir. Davanın bu kadar hararetli gitme nedeni ise sanık T.S. ve çocuklarının mirastan menedilmek istenmesidir. Olay sonrası kira kontratı Suat Sırım'ın ailesi tarafından yenilenmiştir" diye konuştu.
Suat Sırım
DURUŞMA ERTELENDİ
Duruşmada, 'Bana bir şey olursa kendinize iyi bakın' ifadelerinin yer aldığı ve Suat Sırım'ın yazdığı iddia edilen yazının, incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi, sanık T.S. hakkında 'eşi kasten öldürme' suçuna dair akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için rapor alınmasına karar verilerek, duruşma ertelendi.
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