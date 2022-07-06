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Marmaris'teki köpek balığı paniği | Deniz tırmığı ile balığı kovalayan Sezai Külünç anlattı: 2 gündür peşindeydim

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.07.2022
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Marmaris’teki köpek balığı paniği | Deniz tırmığı ile balığı kovalayan Sezai Külünç anlattı: 2 gündür peşindeydim

Muğla'nın Marmaris ilçesinde köpek balığı zannettikleri Akdeniz Zarganası'nı tırmıkla kovalayan Sezai Külünç, yaşanan olay sonrası açıklamalarda bulundu. Külünç, "2 gündür o bölgede balığın peşindeydim. Yakalamak istedim. İnsanlar kenara kaçmaya çalıştı. Öyle korkulacak bir şey değildi" dedi.

Marmaris'te önceki gün denizde yüzdükleri sırada gördükleri Akdeniz Zarganasının köpek balığı olduğunu düşünen vatandaşlar, büyük panik yaşadı. Bazı vatandaşlar yüzmeyi bırakıp, kaçmaya çalıştı. Tatilcilerin kaçıştığını gören Sezai Külünç, eline aldığı tırmıkla denize girdi. Külünç, uzun süre tırmıkla Akdeniz Zarganasını kovaladı.

Külünç, "2 gündür o bölgede balığın peşindeydim. Yakalamak istedim. İnsanlar kenara kaçmaya çalıştı. Onu görünce denize girip yakalamaya çalıştım. Öyle korkulacak bir şey değildi" dedi.

Akdeniz zarganası kafasına aldığı darbenin ardından hızlıca denizin derinliklerine doğru kaçtı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Marmaris Belediyesi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Halk plajında görülen ve köpekbalığı zannedilen balığın Akdeniz Zarganası olduğu anlaşılmıştır. Uzmanlara göre zararsız bir hayvandır. Bu yüzden denize girerken yanınıza paspas sopası almanıza gerek yoktur" ifadelerine yer verdi.

Akdeniz zarganasını köpek balığı sandılar AKDENİZ ZARGANASINI KÖPEK BALIĞI SANDILAR
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