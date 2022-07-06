Marmaris'teki köpek balığı paniği | Deniz tırmığı ile balığı kovalayan Sezai Külünç anlattı: 2 gündür peşindeydim
Muğla'nın Marmaris ilçesinde köpek balığı zannettikleri Akdeniz Zarganası'nı tırmıkla kovalayan Sezai Külünç, yaşanan olay sonrası açıklamalarda bulundu. Külünç, "2 gündür o bölgede balığın peşindeydim. Yakalamak istedim. İnsanlar kenara kaçmaya çalıştı. Öyle korkulacak bir şey değildi" dedi.
Marmaris'te önceki gün denizde yüzdükleri sırada gördükleri Akdeniz Zarganasının köpek balığı olduğunu düşünen vatandaşlar, büyük panik yaşadı. Bazı vatandaşlar yüzmeyi bırakıp, kaçmaya çalıştı. Tatilcilerin kaçıştığını gören Sezai Külünç, eline aldığı tırmıkla denize girdi. Külünç, uzun süre tırmıkla Akdeniz Zarganasını kovaladı.
Külünç, "2 gündür o bölgede balığın peşindeydim. Yakalamak istedim. İnsanlar kenara kaçmaya çalıştı. Onu görünce denize girip yakalamaya çalıştım. Öyle korkulacak bir şey değildi" dedi.
Akdeniz zarganası kafasına aldığı darbenin ardından hızlıca denizin derinliklerine doğru kaçtı.
BELEDİYEDEN AÇIKLAMA
Marmaris Belediyesi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Halk plajında görülen ve köpekbalığı zannedilen balığın Akdeniz Zarganası olduğu anlaşılmıştır. Uzmanlara göre zararsız bir hayvandır. Bu yüzden denize girerken yanınıza paspas sopası almanıza gerek yoktur" ifadelerine yer verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Arefe günü tatil mi? 8 Temmuz Cuma günü yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak? Kurban Bayramı arefesi resmi tatil mi?
- SGK, Bağ-Kur emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak 2022? Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı?
- YKS SONUÇLARI BELLİ OLUYOR... YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? YKS sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Bekçilik sınav tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM ile Bekçilik sınav giriş yerleri yayınlandı mı?
- KYK bayramdan önce yatar mı, açıklama geldi mi? KYK Temmuz ödemeleri ne zaman yapılacak, bayramdan önce mi?
- 2022 engelli aylığı ne kadar oldu? Temmuz zammı sonrasında %70 ve üstü ile %40-69 arası engelli aylığı kaç TL oldu?
- SGK girişi olana para yardımı! En az 627 TL en fazla 1875 TL ödeniyor! e-Devlet'ten başvuru yapabilirsiniz...
- Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar oldu 2022? Kıdem tazminatı yükseldi mi, kaç TL oldu? KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA
- Minimum 5.500 TL maaş imkanı! İŞKUR üzerinden 104.830 personel alımı yapılacak! KPSS şartı aranmadan, sınavsız 18-55 yaş arası...
- İnstagram çöktü mü son dakika, neden açılmıyor? 5 Temmuz Instagram mesaj neden gitmiyor, ne zaman düzelecek? Instagram yazışma oluşturulmadı...
- DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınav sonuç tarihi açıklandı mı?
- Altın neden düşüyor son dakika 2022? 5 Temmuz Canlı ALTIN kaç lira oldu? Gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik son dakika neden düştü?