Marmaris’teki köpek balığı paniği | Deniz tırmığı ile balığı kovalayan Sezai Külünç anlattı: 2 gündür peşindeydim

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Marmaris Belediyesi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Halk plajında görülen ve köpekbalığı zannedilen balığın Akdeniz Zarganası olduğu anlaşılmıştır. Uzmanlara göre zararsız bir hayvandır. Bu yüzden denize girerken yanınıza paspas sopası almanıza gerek yoktur" ifadelerine yer verdi.