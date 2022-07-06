Konya’da kuyumcu cinayete kurban gitti! Katili Türkiye birincisi çıktı: Bu duygum 5 yıldır var...
Konya’nın Seydişehir ilçesinde Osman Ertuğrul Yavuz, kuyumcu Yusuf Şahin'i öldürdü. Yavuz'un 2014 LGS'de Türkiye birinciliği elde ettiği, üniversite sınavında da ilçe birincisi olarak tıp fakültesini kazandığı ortaya çıktı.
Konya Seydişehir'de Hacı Seyitali Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde kuyumcu dükkanı işleten 60 yaşındaki Yusuf Şahin, komşu kuyumcunun 27 yaşındaki oğlu Osman Ertuğrul Yavuz tarafından geçen gün iş yerinde silahlı saldırıya uğradı.
KISA SÜREDE YAKALANDI
Şahin olay yerinde hayatını kaybederken kaçan zanlı Yavuz ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
TÜRKİYE BİRİNCİSİ ÇIKTI
Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen katil zanlısı Yavuz'un 2014'te LGS'de (Liseye Giriş Sınavı) tam puan olarak Türkiye birinciliğine ortak olduğu, üniversite sınavında da ilçe birincisi olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığı öğrenildi.
Yavuz'un üniversiteyi 3'üncü sınıftan terk ettiği belirtildi.
Yavuz'un elinde tabanca ile kuyumcuya girmesi ve cinayetin ardından da tabanca ile koşarak kaçmayı güvenlik kameralarına yansıdı.
Silahın peş peşe ateşlendiği an iş yerinin önünden geçmekte olan bir kadın bir çocuk da olay yerinden hızlıca uzaklaştığı görülüyor.
"KOLUMDA TİTREME VE HUZURSUZLUK HİSSİ BASTIRDI"
Yavuz'un ifadesinde "Aramızda husumet yoktu. Nefret ve düşmanlık uyandıracak hareketleri vardı. Bu bende korkuya neden oluyordu. Bu duygum 5 yıldır var. 1 gün önce kolumda titreme ve huzursuzluk hissi bastırdı" dediği öğrenildi.
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