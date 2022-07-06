Konya’da kuyumcu cinayete kurban gitti! Katili Türkiye birincisi çıktı: Bu duygum 5 yıldır var...

"KOLUMDA TİTREME VE HUZURSUZLUK HİSSİ BASTIRDI"

Yavuz'un ifadesinde "Aramızda husumet yoktu. Nefret ve düşmanlık uyandıracak hareketleri vardı. Bu bende korkuya neden oluyordu. Bu duygum 5 yıldır var. 1 gün önce kolumda titreme ve huzursuzluk hissi bastırdı" dediği öğrenildi.