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İstanbul’da korku dolu anlar! İki katlı bina alev aldı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 06.07.2022
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İstanbul’da korku dolu anlar! İki katlı bina alev aldı

İstanbul’da iki katlı metruk bir binanın ikinci katında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere iki taraftan müdahale etti.

Şişli Kuştepe Mahallesi İnönü Caddesi saat 07.00 sularında iki katlı metruk binanın ikinci katında bilinmeyen sebeple çıktı.

Binadan yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi.

Alevler tüm binayı sardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere iki taraftan müdahale etti.

Alevlerin yan binaya sıçramaması için büyük çaba sarf eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangını görerek olay yerine gelen Hasan Mutlu "Yukarıdan gelirken dumanları gördüm. Burası boş metruk bina. Kimse yaşamıyor. Ama dilenciler kalıyordu"dedi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.

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