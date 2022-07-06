İstanbul’da iki iş yerinden hırsızlık yapan şüphelilerden biri yakalandı!
YAŞAM DHA
İstanbul’da farklı zamanlarda iki iş yerinden hırsızlık yapan şüphelilerden biri yakalandı. İş yerine giren şüphelilerden birinin çaldığı eşyaları diğer şüpheliye verdiği anlar ise güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Gözaltına alınan Yakup B.'nin 32 suçtan kaydı olduğu öğrenildi.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada iki hırsızlık olayının da aynı şüpheliler tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. İş yerine giren şüphelilerden birinin çaldığı eşyaları diğer şüpheliye verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kimliğini tespit ettikleri hırsızlardan Yakup B.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin hırsızlık suçundan 32 suç kaydının olduğu belirlendi.
Şüpheli Yakup B. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polisin diğer şüphelileri yakalamak için çalışması sürüyor.
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