İstanbul’da iki iş yerinden hırsızlık yapan şüphelilerden biri yakalandı!

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada iki hırsızlık olayının da aynı şüpheliler tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. İş yerine giren şüphelilerden birinin çaldığı eşyaları diğer şüpheliye verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.