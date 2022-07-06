06 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da iki iş yerinden hırsızlık yapan şüphelilerden biri yakalandı!

İstanbul’da iki iş yerinden hırsızlık yapan şüphelilerden biri yakalandı!

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 06.07.2022
ABONE OL
İstanbul’da iki iş yerinden hırsızlık yapan şüphelilerden biri yakalandı!

İstanbul’da farklı zamanlarda iki iş yerinden hırsızlık yapan şüphelilerden biri yakalandı. İş yerine giren şüphelilerden birinin çaldığı eşyaları diğer şüpheliye verdiği anlar ise güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Gözaltına alınan Yakup B.'nin 32 suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

İstanbul Pendik'te Murat C.'ye ait işyerine 1 Nisan'da giren hırsızlar içerde buldukları elektronik eşyaları çalarak kaçtı. Aynı hırsızlar 30 Haziran'da ise Pendik'te Bektaş C.'ye ait iş yerinden hırsızlık yaptı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada iki hırsızlık olayının da aynı şüpheliler tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. İş yerine giren şüphelilerden birinin çaldığı eşyaları diğer şüpheliye verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kimliğini tespit ettikleri hırsızlardan Yakup B.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin hırsızlık suçundan 32 suç kaydının olduğu belirlendi.



Şüpheli Yakup B. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polisin diğer şüphelileri yakalamak için çalışması sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA