Arefe günü tatil mi? Kurban ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı 9-12 Temmuz'da idrak edilecek. Kurban Bayramı arefesi ise 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayrama sayılı günler kala gözler tatilin başlangıç süresine çevrildi. Bu kapsamda en çok merak edilenler arasında arefe gününün tatil olup olmadığı. Peki, arefe günü tatil mi? 8 Temmuz Cuma günü yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak? Kurban Bayramı arefesi resmi tatil mi? İşte cevaplar...

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Arefe günleri yarım gün resmi tatildir. Bu kapsamda arefe günü ile birlikte toplam 4,5 gün resmi tatil uygulanıyor. 2022 yılı Kurban Bayramı tatili, 15 Temmuz ile birleştirilerek hafta sonu da eklendiğinde 9 gün olarak uygulanacak.