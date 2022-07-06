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İstanbul’da dehşete düşüren olay! Beton mikseri devrildi sürücü 2 saat süren çalışma ile kurtarıldı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 06.07.2022 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022
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İstanbul’da dehşete düşüren olay! Beton mikseri devrildi sürücü 2 saat süren çalışma ile kurtarıldı

İstanbul’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton mikseri devrildi. Çevredekiler kabininde sıkışan sürücüyü kurtarmak için itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. 2 saat süren çalışmanın ardından yaralı sürücü Nebil Akkartal sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Araçta yaralanarak sıkışan Nebil Akkartal, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması ile kurtarıldı.

İstanbul Başakşehir'de yaşanan kaza, dün akşam saatlerinde Aşık Veysel Mahallesi'nde meydana geldi.

Bahçeşehir Esenyurt arasında bulunan yan yolda ilerleyen Nebil Akkartal yönetimindeki 34 ENZ 258 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza sonucu sürücü kabininde sıkışan Nebil Akkartal'ı kurtarmak için itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Sıkışan sürücüyü kurtarabilmek için Bahçeşehir'den sevk edilen itfaiye ekibi, sağlık görevlilerinin gözetiminde titiz bir çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yaralı sürücü Nebil Akkartal sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi.

Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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