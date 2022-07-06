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Sirius yıldızı ne zaman çıkar? Sirius - Güneş kavuşumu burçları etkiler mi? 6 Temmuz Sirius - Güneş kavuşumu saat kaçta?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.07.2022
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Sirius yıldızı ne zaman çıkar? Sirius - Güneş kavuşumu burçları etkiler mi? 6 Temmuz Sirius - Güneş kavuşumu saat kaçta?

Sirius - Güneş kavuşumu ne zaman? Kur'an-ı Kerim'de de geçen Şira Yıldızı olarak bilinen Sirius ile Güneş kavuşumu yaşanacak. Gök olaylarını yakından takip eden vatandaşlar, Sirius - Güneş kavuşumının ne zaman olacağını merak ediyor. Her yıl gerçekleşen bu kavuşumun burçlara etkisi ve nasıl gerçekleştiği konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, Sirius yıldızı ne zaman çıkar? Sirius - Güneş kavuşumu burçları etkiler mi? 6 Temmuz Sirius - Güneş kavuşumu saat kaçta? İşte cevaplar...

Sirius - Güneş kavuşumu ne zaman, saat kaçta? Her yıl Temmuz ayında gerçekleşen Sirius - Güneş kavuşumu hakkında bazı sorular gündeme geldi. Astrolojiye göre biir yıllık kaderin yazıldığı zaman olarak bilinen bu kavuşumun bu yıl hangi tarihte yaşanacağı merak ediliyor. Peki, Sirius yıldızı ne zaman çıkar? Sirius - Güneş kavuşumu burçları etkiler mi? 6 Temmuz Sirius - Güneş kavuşumu saat kaçta? İşte haberin detayları...

SİRİUS - GÜNEŞ KAVUŞUMU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sirius - Güneş kavuşumu yılda bir kez gerçekleşiyor. Bu yıl, 6 Temmuz 2022 saat 16.16'da kavuşum açısı gerçekleşecek.

SİRİUS - GÜNEŞ KAVUŞUMU NASIL OLACAK?

Gökyüzünün en parlak yıldızı olan Sirius, Canis Majör-Büyük Köpek takımyıldızı içerisinde, 14 derece Yengeç burcunda yer alır. Sirius A ve Sirius B olmak üzere 2 yıldızdan oluşuyor. Sirius A, mavi-beyaz renktedir ve Güneş'ten 35,5 kat daha fazla ışık vermektedir.

SİRİUS GÜNÜ NE DEMEK?

Astrolojide, her sene Güneş ve Sirius yıldızının yan yana gelmesi 'kaderin yazıldığı' gün olarak biliniyor. İddiaya göre bugün tüm canlıların bir senelik kaderlerinin yazılacağı zamandır.

SİRİUS YILDIZI NE ZAMAN ÇIKAR?

Sirius ya da Akyıldız, Büyük Köpek Takımyıldızı'nda yer alan bahar ayında kuzey yarı küreden görülebilen gece gökyüzünün en parlak yıldızıdır.

GÜNEŞ VE SİRİUS KAVUŞMASI BURÇLARI ETKİLER Mİ?

Astrologlara göre, Sirius; onur, zenginlik, güç, başarı, liderlik ve şans vermektedir. Doğum haritalarınızda özellikle 14 derece Yengeç'te bir gezegeniniz var ise veya Yükselen (ASC), DSC,IC,MC gibi noktalara denk geliyorsa, hayatınızda önemli pozisyonlara gelir, toplumsal güçlü rolleriniz ve misyonlarınız olur.

SİRİUS YILDIZI NEDİR?

Sirius ya da Akyıldız, Büyük Köpek Takımyıldızı'nda yer alan bahar ayında kuzey yarı küreden görülebilen gece gökyüzünün en parlak yıldızıdır. Türkçe'de Akyıldız ismiyle bilinen Sirius 1,47 olan görünür kadiri bakımından, görünür kadiri olarak kendine en yakın olan Canopus'a oranla iki kat daha parlaktır. Çıplak gözle tek yıldızmış gibi görünen Sirius, aslında, tayf türlerine göre yapılan yıldız sınıflandırma sisteminde A1V sınıfında bulunan Sirius-A ile DA2 sınıfına giren ve Sirius-B olarak adlandırılan bir beyaz cüceden oluşan bir çift yıldızdır.

Sirius, aynı zamanda, yer aldığı takımyıldızdaki ön plana çıkmasından dolayı, geleneklerde köpek-yıldız olarak da adlandırılır.Bu yıldız pek çok mitolojik ve folklorik öykülere Güneş'ten bağımsız bir biçimde konu olabilmiştir. Sirius'un helyak doğuşu antik Mısır'da Nil Nehri'nin taşmalarını, antik Yunan'da "köpek günleri"nin (kavurucu sıcak günler) başlangıcını işaret ediyordu. Polinezyalılar için ise yıldız kışın habercisi ve Pasifik Okyanusu'nda navigasyonları için bir referans kaynağıydı.

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