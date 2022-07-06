Sirius - Güneş kavuşumu ne zaman, saat kaçta? Her yıl Temmuz ayında gerçekleşen Sirius - Güneş kavuşumu hakkında bazı sorular gündeme geldi. Astrolojiye göre biir yıllık kaderin yazıldığı zaman olarak bilinen bu kavuşumun bu yıl hangi tarihte yaşanacağı merak ediliyor. Peki, Sirius yıldızı ne zaman çıkar? Sirius - Güneş kavuşumu burçları etkiler mi? 6 Temmuz Sirius - Güneş kavuşumu saat kaçta? İşte haberin detayları...

SİRİUS - GÜNEŞ KAVUŞUMU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sirius - Güneş kavuşumu yılda bir kez gerçekleşiyor. Bu yıl, 6 Temmuz 2022 saat 16.16'da kavuşum açısı gerçekleşecek.