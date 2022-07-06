İstanbul’da dehşet anları böyle görüntülendi! Ekipler dedektif gibi iz sürdüler

PİTBULLA KORKUTUP GASP ETTİLER

Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, genç yolda yürürken şahıslardan biri yolunu kesiyor. Tartışma sonrası çıkan kavgada taraflar yerde boğuşuyor. Arbede esnasında pitbullu diğer gaspçı gencin yanına gelerek onu korkutuyor. Şahıslar ardından gencin telefonunu ve parasını çalarak kaçıyor. Genç de ayağa kalkarak uzlaşıyor. Olay esnasında bir aracın ise durup seyrettiği sonra uzaklaştığı görülüyor.