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Zonguldak'taki selden AFAD ekiplerinin kurtardığı Kezban Tahtabaş o anları anlattı! Devlet yanımızda Allah razı olsun

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.07.2022 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022
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Zonguldak’taki selden AFAD ekiplerinin kurtardığı Kezban Tahtabaş o anları anlattı! Devlet yanımızda Allah razı olsun

Sağanak yağışlar sonrası Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde meydana gelen selde 30 ev su altında kalmıştı. AFAD ekiplerinin kurtardığı Kezban Tahtabaş, devletin kısa sürede harekete geçtiğini söyledi. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Kezban Tahtabaş, "Devlet yanımızda. Allah razı olsun" dedi.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yaşanan sel felaketinde 30 ev sular altında kaldı. Evinin giriş katı sular altında kalan Kezban Tahtabaş ise AFAD ekiplerinin desteğiyle kurtarılmıştı. O görüntüleri hafızalara kazınan yaşlı kadın, yaptığı açıklamada, "Beni evden zor indirdiler. AFAD ekipleri geldi kurtardı. Her şey mahvoldu. Çoluk çocuğumu zaten zor kurtardım. Devlet yanımızda. Allah razı olsun. Yardımcı oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Geçen 26 Haziran günü kuvvetli yağışların adeta sele dönüştüğü Gökçebey ilçesinde 30 ev sular altında kaldı. Bir metreyi bulan sel sularında mahsur kalan vatandaşlar AFAD'ın botuyla kurtarıldı.

EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Suların çekilmesiyle birlikte afetin boyutu ortaya çıktı. Vatandaşlar afet nedeniyle ilçedeki otel ve yurtlara yerleştirildi. Oluşan hasarın giderilmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar da çamur içerisinde kalan evlerine gelerek temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

"ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN"

Kurtarabildikleri eşyaları ayıran vatandaşlar, selin evleri bir an anda sular altında bıraktığını anlattılar. Vatandaşlar, "Neredeyse bir adam boyu su vardı. Allah devletimizden razı olsun. Valimiz, kaymakam. Hepsinden Allah razı olsun. Gece olsaydı daha kötü olurdu. Allah razı olsun. Su getiriyorlar, yemek veriyorlar. Maddi olarak destek de veriyorlar. En büyük desteği devletimiz sağlıyor" diye konuştu.

"SEL BİR ANDA GELDİ"

Evinin giriş katı sular altında kalan Kezban Tahtabaş, hafızalara kazınan o görüntüleri anlattı. AFAD ekiplerinin desteğiyle bir metreyi bulan suda taşınarak güvenli bölgeye getirilen Tahtabaş, "Sel bir anda geldi. Yukarıdan bağıra çağıra bir anda geldi. Ben arka tarafa geçtim.

"AFAD EKİPLERİ GELDİ KURTARDI"

Sel geliyor diye bağırdılar. Evimin önüne kendimi zor attım. Çocuk geldi taksiyle. O anda su bastı. Bele kadar çıktı. Beni evden zor indirdiler. AFAD ekipleri geldi kurtardı. Her şey mahvoldu.

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