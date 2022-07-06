Zonguldak’taki selden AFAD ekiplerinin kurtardığı Kezban Tahtabaş o anları anlattı! Devlet yanımızda Allah razı olsun

"ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN"

Kurtarabildikleri eşyaları ayıran vatandaşlar, selin evleri bir an anda sular altında bıraktığını anlattılar. Vatandaşlar, "Neredeyse bir adam boyu su vardı. Allah devletimizden razı olsun. Valimiz, kaymakam. Hepsinden Allah razı olsun. Gece olsaydı daha kötü olurdu. Allah razı olsun. Su getiriyorlar, yemek veriyorlar. Maddi olarak destek de veriyorlar. En büyük desteği devletimiz sağlıyor" diye konuştu.