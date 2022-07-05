Üsküdar’da kiracısının evden çıkmasını isteyen ev sahibi dehşet saçtı! ‘Seni öldürürüm, evi boşaltın’

EVİ BASIP REHİN ALDI

Olay günü Y.Z.Ö. evde arkadaşlarıyla birlikte otururken, ev sahibi Ü.Ç. giriş katta olan evin camına vurdu. Y.Z.Ö. camdan dışarı bakınca Ü.Ç. küfürler ederek kapıyı açmalarını istedi. Y.Z.Ö. balkon kapısını araladığı sırada, balkona atlayan Y.Z.Ö. kapıyı itip Ü.Ç.'ye vurdu. Belindeki tabancasını çıkaran Ü.Ç. tabancadaki mermiyi namluya vererek silahı Y.Z.Ö. ve arkadaşlarına doğrultarak "Hepiniz köşeye geçin. Siz kimsiniz. Ben size Temmuz'a kadar evi boşaltın dedim" dedi.

"SENİ ÖLDÜRÜRÜM, ÜÇ GÜN İÇERİSİNDE EVİ BOŞALTIN"

Yenişafak gazetesinin haberine göre; Silahı Y.Z.Ö.'ye doğrultan Ü.Ç., "Seni öldüreyim mi?" derken neye uğradığına şaşıran Y.Z.Ö., ev sahibi Ü.Ç.'ye 'yapma, etme' diyerek yalvarmaya başladı. Saldırgan ev sahibi Ü.Ç. Y.Z.Ö.'ye "Seni öldürürüm, üç gün içerisinde evi boşaltın!" dedi Silahını kiracısı Y.Z.Ö.'nün bacağına doğrultan Ü.Ç., "Seni bacağından vuracağım" dedi ve evden çıkarak uzaklaştı. Bu esnada ev sahibinin geri döneceğinden korkan Y.Z.Ö. ve arkadaşları, binanın çatı katına çıktı.