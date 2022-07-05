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Üsküdar’da kiracısının evden çıkmasını isteyen ev sahibi dehşet saçtı! ‘Seni öldürürüm, evi boşaltın’

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.07.2022 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022
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Üsküdar’da kiracısının evden çıkmasını isteyen ev sahibi dehşet saçtı! ‘Seni öldürürüm, evi boşaltın’

Yükselen kiralarla beraber ev sahipleri ve kiracılar arasında yaşanan problemler inanılmaz boyutlara ulaşmaya başladı. İstanbul’un Üsküdar ilçesinde kiracısından evi boşaltmasını isteyen ev sahibi kabusu yaşattı. Kiracısı ve misafirlerine silah tutup evdekileri rehin alan ev sahibini emniyet güçleri suçüstü yakaladı. İşte kan donduran son dakika haberinin ayrıntıları…

İstanbul'da bir ev sahibi kiracısının evini silahla basıp kabusu yaşattı. Üsküdar'da yaşayan Y.Z.Ö. kiralık oturduğu evden çıkmasını isteyen ev sahibi Ü.Ç. tarafından dehşeti yaşadı. Olay geçen cuma gecesi Üsküdar Barbaros Mahallesi'ndeki Bahar Sitesi'nde yaşandı.

EV SAHİBİ GECELERİ EVİ İZLEMEYE BAŞLADI

Kiracı olan Yusuf Ziya Ö.'nün oturduğu konut, bir süre önce Ü.Ç.'ye satıldı. İddiaya göre Ü.Ç. evi aldıktan sonra kiracısı olan Yusuf Ziya Ö.'den okullar kapandıktan sonra evi boşaltmasını söyledi. 1 Temmuz'a kadar evi boşaltması gereken Y.Z.Ö.'nün iddiasına göre Ü.Ç. gece geç saatlerde evi izlemeye başladı.

EVİ BASIP REHİN ALDI

Olay günü Y.Z.Ö. evde arkadaşlarıyla birlikte otururken, ev sahibi Ü.Ç. giriş katta olan evin camına vurdu. Y.Z.Ö. camdan dışarı bakınca Ü.Ç. küfürler ederek kapıyı açmalarını istedi. Y.Z.Ö. balkon kapısını araladığı sırada, balkona atlayan Y.Z.Ö. kapıyı itip Ü.Ç.'ye vurdu. Belindeki tabancasını çıkaran Ü.Ç. tabancadaki mermiyi namluya vererek silahı Y.Z.Ö. ve arkadaşlarına doğrultarak "Hepiniz köşeye geçin. Siz kimsiniz. Ben size Temmuz'a kadar evi boşaltın dedim" dedi.

"SENİ ÖLDÜRÜRÜM, ÜÇ GÜN İÇERİSİNDE EVİ BOŞALTIN"

Yenişafak gazetesinin haberine göre; Silahı Y.Z.Ö.'ye doğrultan Ü.Ç., "Seni öldüreyim mi?" derken neye uğradığına şaşıran Y.Z.Ö., ev sahibi Ü.Ç.'ye 'yapma, etme' diyerek yalvarmaya başladı. Saldırgan ev sahibi Ü.Ç. Y.Z.Ö.'ye "Seni öldürürüm, üç gün içerisinde evi boşaltın!" dedi Silahını kiracısı Y.Z.Ö.'nün bacağına doğrultan Ü.Ç., "Seni bacağından vuracağım" dedi ve evden çıkarak uzaklaştı. Bu esnada ev sahibinin geri döneceğinden korkan Y.Z.Ö. ve arkadaşları, binanın çatı katına çıktı.

POLİS SUÇÜSTÜ YAKALADI

Y.Z.Ö. ve arkadaşları durumu polise bildirirken saldırgan ev sahibi geri döndü ve tekrar eve girmeye kalkıştı. Eve giremeyen Ü.Ç., silahının kabzası ile evin camlarını kırdı. Saldırgan ev sahibi eve girmeye çalıştığı esnada olay yerine gelen polis ekipleri Ü.Ç.'yi gözaltına alırken yanında bulunan ruhsatlı silahını da aldı. Adliye sevk edilen zanlı, silahlı tehdit, konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme suçlarından tutuklandı. Ü.Ç.'nin olay günü evi basmaya gelirken 2 araca çarptığı da güvenlik kameralarının incelenmesiyle tespit edildi.

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