05 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da piknik yaparken orman yangınına neden olan 3 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da piknik yaparken orman yangınına neden olan 3 kişi tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.07.2022 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022
ABONE OL
Tekirdağ’da piknik yaparken orman yangınına neden olan 3 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde piknik yaparken orman yangınına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA