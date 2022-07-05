Ankara’da feci kaza! İki kardeş traktör kazasında can verdi
Ankara'da köylerinde hayvan aramaya çıktıkları traktörün devrilmesi sonucu hayatlarını kaybeden iki kız kardeşin cenazeleri gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazede güçlükle ayakta duran anneleri İlkay Üzüm, "Kuzularım sesiniz kesildi, canlarım gitti, iki gelinimi toprağa verdim" dedi.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Selametli Şehit Emrah Mahallesi'nde yaşayan Uğur ve İlkay Üzüm çiftinin üç kızı, dün akşam saatlerinde meradan dönmeyen ineklerini traktörle aramaya çıktı. Ahmet Alper Dinçer Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi İrem Ayşenur Üzüm'ün kullandığı traktör, rampayı çıkarken vitesin boşalması nedeniyle geri gitmeye başladı. İrem Ayşenur, kız kardeşleri Şeymanur ve 5 yaşındaki Medine'ye traktörden atlamalarını istedi.
İrem Ayşenur, küçük kardeşi Medine'yi iterek traktörden yere düşmesini sağladı. Bu sırada traktör devrildi. İrem Ayşenur ile 7'nci sınıf öğrencisi Şeymanur Üzüm, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Medine Üzüm, kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.
İki kardeşin kazada hayatını kaybetmesi köyü yasa boğdu. İlkay ve Uğur Üzüm çifti, evin önünde kurulan taziye çadırında taziyeleri kabul etti. Öğle namazı sonrası köy camisinde kız kardeşler için cenaze namazı kılındı. Üzüm çifti, cenazede güçlükle ayakta durdu. İlkay Üzüm, "Kuzularım sesiniz kesildi, canlarım gitti, iki gelinimi toprağa verdim" diyerek gözyaşı döktü. İlkay Üzüm'ü, yakınları teskin etmeye çalıştı. Ablası İrem Ayşenur'un traktörden itmesiyle kazadan kurtulan küçük Medine ise olanlardan habersiz taziye çadırının yanında arkadaşlarıyla oyun oynadı.
Ailenin akrabası Samet Üzüm, İrem Ayşenur'un 10 yaşından itibaren traktör kullandığını söyleyerek, "Kazanın meydana geldiği yoldan neredeyse her gün traktör ile geçiyordu. Medine, olayın tek tanığı. Medine sürekli olay anını anlatıyor. Traktör geri geri gitmeye başlayınca ablası atlamasını söylüyor. Medine korkunca ittirip düşürüyor. Sonra korkup ağlıyor" dedi.
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