Ankara’da feci kaza! İki kardeş traktör kazasında can verdi

İki kardeşin kazada hayatını kaybetmesi köyü yasa boğdu. İlkay ve Uğur Üzüm çifti, evin önünde kurulan taziye çadırında taziyeleri kabul etti. Öğle namazı sonrası köy camisinde kız kardeşler için cenaze namazı kılındı. Üzüm çifti, cenazede güçlükle ayakta durdu. İlkay Üzüm, "Kuzularım sesiniz kesildi, canlarım gitti, iki gelinimi toprağa verdim" diyerek gözyaşı döktü. İlkay Üzüm'ü, yakınları teskin etmeye çalıştı. Ablası İrem Ayşenur'un traktörden itmesiyle kazadan kurtulan küçük Medine ise olanlardan habersiz taziye çadırının yanında arkadaşlarıyla oyun oynadı.