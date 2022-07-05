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Antalya’da 16 yaşındaki çocuğun susam tarlasında cesedi bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.07.2022 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022
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Antalya’da 16 yaşındaki çocuğun susam tarlasında cesedi bulundu

Antalya Manavgat’ta yaşamını sürdüren 16 yaşındaki E.K., evlerinin etrafındaki susam tarlasında silahla vurulmuş halde cansız bedeni bulundu. Ceset savcının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Demirciler Mahallesi Merkez Sokak'ta ailesiyle beraber yaşayan ve elektrikçi yanında çalıştığı belirtilen 16 yaşındaki E.K. isimli çocuğun annesi, silah sesi gelmesi üzerine evlerinin 150 metre ötesinde bulunan susam tarlasına gitti.

Tarlada E.K.'nin yerde yatan bedeni ile karşılaşan annesi, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Olay yerine sağlık ve Manavgat Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleriyle Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrolde E.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İHTİHAR KUŞKUSU

Yakınında tek kırma av tüfeği bulunan E.K.'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, cenazesi adli tabip ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

16 yaşındaki çocuğun cesedi tarlada bulundu 16 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN CESEDİ TARLADA BULUNDU

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