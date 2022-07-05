Antalya’da 16 yaşındaki çocuğun susam tarlasında cesedi bulundu
Antalya Manavgat’ta yaşamını sürdüren 16 yaşındaki E.K., evlerinin etrafındaki susam tarlasında silahla vurulmuş halde cansız bedeni bulundu. Ceset savcının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Tarlada E.K.'nin yerde yatan bedeni ile karşılaşan annesi, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
Olay yerine sağlık ve Manavgat Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleriyle Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrolde E.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
İHTİHAR KUŞKUSU
Yakınında tek kırma av tüfeği bulunan E.K.'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, cenazesi adli tabip ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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