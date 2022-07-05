İstanbul’da dehşete düşüren olay! 5 otomobil birbirine girdi
YAŞAM DHA
İstanbul’da hız yaptığı iddia edilen otomobilin sebep olduğu kazada, 5 otomobil birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralanırken, ortalık adeta savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralıları hastaneye kaldırdı. . Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.
İstanbul Sancaktepe'de yaşanan kaza, saat 00.30 sularında Sarıgazi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi.
Cadde üzerinde hız yaptığı iddia edilen 34 EEP 557 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce 2 otomobile sonrasında ise hafif ticari araç ile taksiye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan kadın ile taksinin sürücüsü yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araç içinden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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