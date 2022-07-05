Son dakika: Beykoz’daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren orman yangını 3 Temmuz Pazar günü saat 11.30 sıralarında çıktı. Beykoz İlçesi Baklacı Mahallesi sınırında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü ve çok kısa sürede kontrol altına alındı.