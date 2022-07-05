Son dakika: Beykoz'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri... İstanbul Beykoz’da geçtiğimiz Pazar günü çıkan ve kısa sürede söndürülen orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Söz konusu B. N. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren orman yangını 3 Temmuz Pazar günü saat 11.30 sıralarında çıktı. Beykoz İlçesi Baklacı Mahallesi sınırında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü ve çok kısa sürede kontrol altına alındı.
Emir Somer'in haberine göre, drone ile havadan yapılan ilk tespitlerde; söz konusu ormanlık alanın sınırında şüpheli hareketlerde bulunan B.N. yakalanarak gözaltına alındı.
B. N. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
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