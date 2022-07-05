Aksaray’da ölümden döndüler! Sosyal medyadan canlı yayın yaparken otobüse çarparak yoldan çıktı

Aksaray'da yaşanan kaza, 3 Mayıs'ta Aksaray- Nevşehir yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Eşi Ayşe Karakaya ve 4 torunu ile birlikte 68 AAV 414 plakalı otomobil ile Camiili köyünden yola çıkan Kasım Karakaya, sosyal medya hesabından canlı yayınlamaya başladı.