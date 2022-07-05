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Aksaray’da ölümden döndüler! Sosyal medyadan canlı yayın yaparken otobüse çarparak yoldan çıktı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 05.07.2022 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022
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Aksaray’da ölümden döndüler! Sosyal medyadan canlı yayın yaparken otobüse çarparak yoldan çıktı

Aksaray'da, eşi ve torunları ile birlikte yolculuğunu sosyal medyadan canlı yayınlayan 57 yaşındaki Kasım Karakaya'nın kullandığı otomobil, yolcu otobüsüne çarparak yoldan çıktı. Kimsenin yaralanmadığı kaza, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Aksaray'da yaşanan kaza, 3 Mayıs'ta Aksaray- Nevşehir yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Eşi Ayşe Karakaya ve 4 torunu ile birlikte 68 AAV 414 plakalı otomobil ile Camiili köyünden yola çıkan Kasım Karakaya, sosyal medya hesabından canlı yayınlamaya başladı.

İddiaya göre, bu sırada yolcu otobüsünü sollanmak isteyen Kasım Karakaya'nın kullandığı otomobil, araca çarparak yoldan çıktı. Kaza anı ise Karakaya'nın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kimsenin yaralanmadığı kazada Ayşe Karakaya, torunlarını "Korkmayın, bir şey yok" diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

Yolcu otobüsü şoförü de yoluna devam etti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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