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45 yaşındaki kadın bayram temizliği yaparken camdan düştü! Sağlık durumu kritik

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.07.2022 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022
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45 yaşındaki kadın bayram temizliği yaparken camdan düştü! Sağlık durumu kritik

Karabük’te iddiaya göre, yaklaşan Kurban Bayram’ı öncesi evinin camlarını temizleyen talihsiz kadın dengesini kaybederek 2. kattan beton zemine çakılarak yaralandı. Kadının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, olay 100. Yıl Mahallesi 1021 Sokak'ta yer alan 5. katlı bir binada meydana geldi.

CAM SİLERKEN DENGESİNİ KAYBETTİ

İddiaya göre, Telli Karakoç (45) isimli kadın evinin balkon camlarını sildiği sırada biranda dengesini kaybederek ikinci kattan beton zemine düşerek ağır yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Komşularının olayı fark etmesi sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından özel hastaneye kaldırılan Karakoç'un durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğunu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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