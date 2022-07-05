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Bayrampaşa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.07.2022
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Bayrampaşa’da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre Bayrampaşa'da hafif ticari aracın viyadükte çalışma yapan işçilere çarptığı kazada, 2 kişi öldü, 5 kişi de ağır yaralandı. Ekipler yaptıkları çalışmada, araç içinde sıkışanları çıkarttı. Y

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