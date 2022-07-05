Niğde’de kafede oturanların üzerine kurşun yağdırdı! 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Selçuk Mahallesi'nde bir kafede yaşandı. Oturan müşterilere başında şapka olan bir zanlı, camdan silahla ateş ederek kaçtı. Müşterilerden biri de yanındaki silahla zanlıya ateş ederek karşılık verdi. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve 112 ekibi sevk edildi.