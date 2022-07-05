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Niğde’de kafede oturanların üzerine kurşun yağdırdı! 1 yaralı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.07.2022 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022
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Niğde’de kafede oturanların üzerine kurşun yağdırdı! 1 yaralı

Niğde’de bir kafede oturan müşterilere gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda 1 vatandaş kırılan cam parçası ile yaralandı. Olay güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Selçuk Mahallesi'nde bir kafede yaşandı. Oturan müşterilere başında şapka olan bir zanlı, camdan silahla ateş ederek kaçtı. Müşterilerden biri de yanındaki silahla zanlıya ateş ederek karşılık verdi. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve 112 ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ YARALANDI

Cam parçasıyla yaranan müşterilerden M.S., ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Niğde’de kafeye silahlı saldırı kamerada NİĞDE’DE KAFEYE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

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