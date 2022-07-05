Niğde’de kafede oturanların üzerine kurşun yağdırdı! 1 yaralı
YAŞAM İHA
Niğde’de bir kafede oturan müşterilere gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda 1 vatandaş kırılan cam parçası ile yaralandı. Olay güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Selçuk Mahallesi'nde bir kafede yaşandı. Oturan müşterilere başında şapka olan bir zanlı, camdan silahla ateş ederek kaçtı. Müşterilerden biri de yanındaki silahla zanlıya ateş ederek karşılık verdi. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve 112 ekibi sevk edildi.
1 KİŞİ YARALANDI
Cam parçasıyla yaranan müşterilerden M.S., ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar oldu 2022? Kıdem tazminatı yükseldi mi, kaç TL oldu? KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA
- Minimum 5.500 TL maaş imkanı! İŞKUR üzerinden 104.830 personel alımı yapılacak! KPSS şartı aranmadan, sınavsız 18-55 yaş arası...
- İnstagram çöktü mü son dakika, neden açılmıyor? 5 Temmuz Instagram mesaj neden gitmiyor, ne zaman düzelecek? Instagram yazışma oluşturulmadı...
- DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınav sonuç tarihi açıklandı mı?
- Altın neden düşüyor son dakika 2022? 5 Temmuz Canlı ALTIN kaç lira oldu? Gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik son dakika neden düştü?
- AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2022? Açık lise 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- Benzin zammı son dakika: 6 Temmuz benzine zam var mı? Motorin (mazot), benzin ve LPG fiyatları ne kadar? Güncel fiyat listesi
- 4A, 4B, 4C emekli enflasyon farkı ne zaman yatacak? 2022 Temmuz SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ne zaman yatar?
- Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? 2022 kıdem tazminatı Temmuz 2. dönem tavan fiyatı kaç TL oldu? SON DAKİKA HABERLER
- LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise tercihleri ne zaman bitiyor? MEB takvimi
- Zamlı evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Temmuz ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?
- Tarih belli oldu! Sözleşmelilere kadro ne zaman verilecek? 2022 sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? SON DAKİKA