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Antalya’da eski ortağından gelen ölüm! Dehşete düşüren cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.07.2022 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022
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Antalya’da eski ortağından gelen ölüm! Dehşete düşüren cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Antalya'da  dün yaşanan olayda öldürülen Saadettin Aktaş'ın yapılan otopsisinde eski ortağı 44 yaşındaki Utku Albayrak olduğu anlaşıldı. Aktaş’ı falçata ile şah damarından keserek öldürmüş. İşte detaylar...

Cinayetin ardından Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopside evli ve 4 çocuk babası Aktaş'ın boyun bölgesi sağ taraftaki şah damarının kesildiği, yüzünün sol kısmının iki kez ve karnından bir kez olmak üzere toplamda 4 kez bıçaklandığı belirlendi.

15 DAKİKA ÖNCE PARA ALIP GİTMİŞ

Ağabey Recep Aktaş, kardeşini öldüren Utku Albayrak'ın cinayetten önce markete gelerek kardeşinden para alıp gittiğini söyledi. Daha sonra gelerek cinayet işlediğini de belirten ağabey Aktaş, "Ben bu kişiyi tanımıyorum. Eskiden kardeşimle butik işletiyorlardı. Kardeşim market acınca butiği ona bırakmış. Sadettin 24 saat çalışan bir insandı" diye konuştu.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından ağabey Recep Aktaş tarafından alınan Sadettin Aktaş'ın cenazesi Alanya'ya götürüldü. Burada ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında torağa verildi.

Öte yandan sorgusu tamamlanan katil zanlısı Utku Albayrak ise çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NASIL OLMUŞTU?

Alanya ilçesi Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Saadettin Aktaş işlettiği markette bulunduğu sırada eski ortağı Utku Albarak gelmiş.

İki ortak arasındaki çıkan tartışmanın ardından katil zanlısı Utku Albayrak falçata ile Aktaş'ın boğazını kesmiş. Daha sonra güvenlik kameralarına ait kayıt cihazını alarak kaçmıştı.

Cinayetin ardından Utku Albayrak'ın şehirlerarası otobüs terminaline gittiğinin belirlenmesinin ardından bindiği otobüsün şoförüyle iletişime geçen polis ekipleri, Okurcalar Mahallesi'nde bulunduğu otobüste gözaltına almıştı.

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