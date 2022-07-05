Antalya’da eski ortağından gelen ölüm! Dehşete düşüren cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Cinayetin ardından Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopside evli ve 4 çocuk babası Aktaş'ın boyun bölgesi sağ taraftaki şah damarının kesildiği, yüzünün sol kısmının iki kez ve karnından bir kez olmak üzere toplamda 4 kez bıçaklandığı belirlendi.