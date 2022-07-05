Adana’da ‘kaçırıldı’ denilen Emine’den ilginç açıklama: Babam başlık parasını alamadığı için yalan söylüyor

'BABAMIN SÖYLEDİĞİ HER ŞEY YALAN 200 BİN LİRAYI ALAMAYINCA EVLİLİĞE İZİN VERMEKTEN VAZGEÇTİ'

Babasının iddialarını yalanlayan Emine Nur Y. ise Özgür Dolaş'ın yanında mutlu olduğunu ve 1 yıl önce dini nikah kıydıklarını söyledi. Özgür Dolaş ile babasının onayıyla dini nikahla evlendiğini belirten Emine Nur Y., "Babamın rızası vardı. Hatta imam nikahı onun evinde oldu. Daha sonra resmi nikah için belgelerimizi toparlamaya başladık. Yaş durumundan dolayı babamın ve annemin imzası gerekiyordu. Babam ikimizi yanına çağırdı. Özgür'den başlık parası olarak 200 bin lira istedi. Eşim ise bu parayı veremeyeceğini belirtti. Babamın söylediği her şey yalandır. 200 bin lirayı alamayınca evliliğe izin vermekten vazgeçti. Bana sürekli psikolojik baskı uyguladı. Evlatlıktan reddettiğini söyledi. Özgür'ü arayarak 'gel beni al yoksa canıma kıyacağım' dedim. Onunla çok mutluyum. Ailemin yanına dönmek istemiyorum" diye konuştu.