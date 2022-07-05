Ordu’da komşuların gürültü kavgasında baba-oğul öldürüldü

Bu sırada Şeref I., yanında getirdiği tabancayla baba Gökhan Kurt ile oğlu Batuhan Kurt'a ateş açtı. Kurşunların hedefi olan baba-oğul, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan şahıslar, hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.