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Ordu’da komşuların gürültü kavgasında baba-oğul öldürüldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.07.2022 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022
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Ordu’da komşuların gürültü kavgasında baba-oğul öldürüldü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde komşular arasında gürültü meselesinden çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu silahla vurularak öldürüldü. Zanlı emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Olay, Ordu'nun Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 03.00 sularında yaşandı

Edinilen bilgiye göre, 52 yaşındaki Şeref I. adlı komşu, 46 yaşındaki Gökhan Kurt ile oğlu 23 yaşındaki Batuhan Kurt ile gürültü sebebiyle tartışmaya başladı.

BABA-OĞULA ATEŞ AÇTI

Komşuların bina önündeki tartışması giderek büyüyerek kavgaya dönüştü.

Bu sırada Şeref I., yanında getirdiği tabancayla baba Gökhan Kurt ile oğlu Batuhan Kurt'a ateş açtı. Kurşunların hedefi olan baba-oğul, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan şahıslar, hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı Şeref I. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayın gerçekleştiği alanda polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, Şeref I.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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