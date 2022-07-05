Ordu’da komşuların gürültü kavgasında baba-oğul öldürüldü
Ordu'nun Altınordu ilçesinde komşular arasında gürültü meselesinden çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu silahla vurularak öldürüldü. Zanlı emniyet güçlerince gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, 52 yaşındaki Şeref I. adlı komşu, 46 yaşındaki Gökhan Kurt ile oğlu 23 yaşındaki Batuhan Kurt ile gürültü sebebiyle tartışmaya başladı.
BABA-OĞULA ATEŞ AÇTI
Komşuların bina önündeki tartışması giderek büyüyerek kavgaya dönüştü.
Bu sırada Şeref I., yanında getirdiği tabancayla baba Gökhan Kurt ile oğlu Batuhan Kurt'a ateş açtı. Kurşunların hedefi olan baba-oğul, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan şahıslar, hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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