15 Temmuz gazisi gözleri dolarak anlattı! “Giden bir kolumdu ama kalan vatanımdı”

"GİDEN BİR KOLUMDU AMA KALAN VATANIMDI"

Gazi Üzeyir Civan konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Giden bir kolumdu ama kalan vatanımdı. Benim için önemli olan da oydu. 15 Temmuz'da ben darbe haberini aldığımda burada oturmuş çay içiyordum. Televizyon izlerken Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Bu bir kalkışmadır' açıklamalarını gördüm. Köprüdeki tankları gördüm. Darbe bildirisini okuttuklarında ise yerimizde duramadık. Gişelerin olduğu kısımdan silah sesleri duymaya başladık. Bir yandan da insanlar tekbirler getiriyordu. 'Vatan sana canım feda' diye bağırıyorlardı. Ben yaklaşık 500 metre uzaklıktayken seyirci kalamazdım. Ben de gişelerin oraya giderek bir şeyler yapmalıydım. Mücadele etmeliydim."





"HAYATIMDA HİÇ DUYMADIĞIM YOĞUNLUKTA ÇINLAMA SESİ DUYDUM"

Vurulduğu anları anlatan Civan, "Kafamı kaldırdığım esnada yolun karşı tarafında 7-8 darbecinin mevzi değiştirdiğini gördüm. Onları uyarmak ve uyandırmak için iki elimi havaya kaldırdım, üzerlerine doğru koşarak gittim. 'Durun, yapmayın, silahlarınızı bırakın, hepimiz kardeşiz diye bas bas bağırarak üzerlerine doğru gittim. Onların bulunduğu yere kadar ulaşmıştım. Aramızda 4-5 metre mesafe vardı. Bu esnada hayatımda hiç duymadığım yoğunlukta çınlama sesi duydum. Sanki o esnada sol kolumu elektrik çarpmıştı" dedi.



"VATAN SELAMETTE Mİ?"

Gençlerin "yaralı var" diyerek yanına geldiğini anlatan gazi Civan, "Üzerimdeki tişörtle koluma tampon yaptılar. Hastaneye gittik, ameliyat oldum. 3 buçuk saatlik ameliyattan uyandım. Başucumda bekleyen yeğenime 'Ne oldu, bitti mi?' diye sordum. İlk sorduğum soru buydu. Şaşırdı yeğenim, 'Ne bitti mi dayı?' dedi. 'Olaylar bitti mi, vatan selamette mi?' dedim. O da, 'Bitti dayı bitti' deyince derin bir nefes çekerek 'Elhamdülillah' dedim. Elhamdülillah ki ben kolumu kaybetmiştim ama cennet vatanımı kaybetmemiştim" diye konuştu.