04 Temmuz 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri 15 Temmuz gazisi gözleri dolarak anlattı! “Giden bir kolumdu ama kalan vatanımdı”

15 Temmuz gazisi gözleri dolarak anlattı! “Giden bir kolumdu ama kalan vatanımdı”

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 04.07.2022 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022
ABONE OL
15 Temmuz gazisi gözleri dolarak anlattı! “Giden bir kolumdu ama kalan vatanımdı”

15 Temmuz 2016’da FETÖ tarafından yapılan hain darbe girişiminde sol kolunu kaybeden Gazi Üzeyir Civan, “15 Temmuz unutulmadı, unutulmaz, unutulması da mümkün değildir. Elhamdülillah yüreğimizdeki imanla beraber bizim olan bu vatanımızı hainlere teslim etmedik, etmeyeceğiz. Giden bir kolumdu ama kalan vatanımdı. Benim için önemli olan da oydu” diyerek o gece yaşananları gözleri dolarak anlattı.

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Tuzla Orhanlı gişelerinde darbeci askerlerin açtığı ateş sonucunda sol kolunu kaybeden Gazi Üzeyir Civan, "15 Temmuz unutulmadı, unutulmaz, unutulması da mümkün değildir. Elhamdülillah yüreğimizdeki imanla beraber bizim olan bu vatanımızı hainlere teslim etmedik, etmeyeceğiz. Giden bir kolumdu ama kalan vatanımdı. Benim için önemli olan da oydu" diye konuştu.

"BİR DÖNÜM NOKTASIDIR"

Gazi Üzeyir Civan, "15 Temmuz unutulmadı, unutulmaz, unutulması da mümkün değildir. Çünkü yalnız Türkiye tarihinde değil İslam tarihinde de bir dönüm noktasıdır."

"15 Temmuz 2016, bir milletin bir dönemi sona erdirip yeni bir dönemin başladığı bir tarihtir. Bu ülke üzerinde emelleri olan hainlere, alçaklara verilebilecek en büyük dersi biz o gün, bu vatanın evlatlarıyla beraber verdik. Biz o gün büyük mücadele verdik. O gece bu ülkenin feraha ulaşması için Kabe'de dualar edildiğini biliyoruz. Diğer ülkelerde de İslam adına gözyaşı akıtan insanların duaları vardı. Ve o duaların neticesinde elhamdülillah yüreğimizdeki imanla beraber bizim olan bu vatanımızı hainlere teslim etmedik, etmeyeceğiz" dedi.

"GİDEN BİR KOLUMDU AMA KALAN VATANIMDI"

Gazi Üzeyir Civan konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Giden bir kolumdu ama kalan vatanımdı. Benim için önemli olan da oydu. 15 Temmuz'da ben darbe haberini aldığımda burada oturmuş çay içiyordum. Televizyon izlerken Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Bu bir kalkışmadır' açıklamalarını gördüm. Köprüdeki tankları gördüm. Darbe bildirisini okuttuklarında ise yerimizde duramadık. Gişelerin olduğu kısımdan silah sesleri duymaya başladık. Bir yandan da insanlar tekbirler getiriyordu. 'Vatan sana canım feda' diye bağırıyorlardı. Ben yaklaşık 500 metre uzaklıktayken seyirci kalamazdım. Ben de gişelerin oraya giderek bir şeyler yapmalıydım. Mücadele etmeliydim."



"HAYATIMDA HİÇ DUYMADIĞIM YOĞUNLUKTA ÇINLAMA SESİ DUYDUM"

Vurulduğu anları anlatan Civan, "Kafamı kaldırdığım esnada yolun karşı tarafında 7-8 darbecinin mevzi değiştirdiğini gördüm. Onları uyarmak ve uyandırmak için iki elimi havaya kaldırdım, üzerlerine doğru koşarak gittim. 'Durun, yapmayın, silahlarınızı bırakın, hepimiz kardeşiz diye bas bas bağırarak üzerlerine doğru gittim. Onların bulunduğu yere kadar ulaşmıştım. Aramızda 4-5 metre mesafe vardı. Bu esnada hayatımda hiç duymadığım yoğunlukta çınlama sesi duydum. Sanki o esnada sol kolumu elektrik çarpmıştı" dedi.

"VATAN SELAMETTE Mİ?"

Gençlerin "yaralı var" diyerek yanına geldiğini anlatan gazi Civan, "Üzerimdeki tişörtle koluma tampon yaptılar. Hastaneye gittik, ameliyat oldum. 3 buçuk saatlik ameliyattan uyandım. Başucumda bekleyen yeğenime 'Ne oldu, bitti mi?' diye sordum. İlk sorduğum soru buydu. Şaşırdı yeğenim, 'Ne bitti mi dayı?' dedi. 'Olaylar bitti mi, vatan selamette mi?' dedim. O da, 'Bitti dayı bitti' deyince derin bir nefes çekerek 'Elhamdülillah' dedim. Elhamdülillah ki ben kolumu kaybetmiştim ama cennet vatanımı kaybetmemiştim" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA