04 Temmuz 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Adana'da ormanlık alanda yangın

Son dakika: Adana'da ormanlık alanda yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.07.2022 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022
ABONE OL
Son dakika: Adana’da ormanlık alanda yangın

Son dakika... Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA