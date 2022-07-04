İran uyruklu şahsın bağırsağından çıkanlar şaşkına çevirdi: 12 kapsül...

Ağrı'da, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan veya sağlayan kişilere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Bölge Trafik Uygulama Noktası'nda durdurulan 04 T 3052 plakalı araçta yolculuk eden İran uyruklu bir kişide arama yapıldı.