Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlayacak? Arefe Günü ne zaman, hangi gün?
Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban ibadetlerinin idrak edileceği yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'nda izin planlarını yapacak olan milyonlarca vatandaş tatil günlerine odaklanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlayacak? Arefe Günü ne zaman, hangi gün?
Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlayacak? Arefe Günü ne zaman, hangi gün? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta sonu başlayacak olan Kurban Bayramı'nın tatil günlerinin 9 güne çıkması için beklentiler yoğunlaşırken; beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlayacak? Arefe Günü ne zaman, hangi gün?
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz tarihine denk geliyor.
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
27 Haziran Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurban bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz'u takip eden Çarşamba ve Perşembe günleri idari izin sayılacak." açıklamasında bulundu.
9-10-11-12 Temmuz Salı tarihlerinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı tatili, 15 Temmuz Cuma günü ile birleşti. Çarşamba ve perşembe gününün tatil ilan edilmesinden dolayı Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak.
KURBAN BAYRAMI ARİFESİ TATİL Mİ?
Kurban Bayramı tatili, arife günü ile birlikte toplam 4,5 gün olarak idrak edilmektedir. Dolayısıyla arife günü de Resmi Gazete verilerine göre yarım gün tatil olarak sayılmaktadır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlayacak? Arefe Günü ne zaman, hangi gün?
- Haziran ayı enflasyon oranları saat kaçta açıklanacak? Haziran 2022 TÜİK TEFE-TÜFE rakamları açıklandı mı?
- Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Süper Lig fikstür çekimi hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
- Tokat deprem son dakika! Tokat'ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 3 Temmuz AFAD ve Kandilli son depremler...
- AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF bütünleme telafi sınavı saat kaçta başlayacak?
- Emekliye ek gelir, yüzler gülecek! Bankalar art arda açıkladı, artış geldi! Garanti BBVA, İş Bankası, Ziraat Bankası promosyon...
- ÖSYM YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı?
- İkramiyeler ne zaman yatıyor 2022? Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı, saat kaçta yatacak?
- Emekli zammında %40.75 hesabı! En alt sınır 3.500 TL oldu! SSK, Bağ-Kur'lu 2.500, 3.500, 4.000 TL maaş alanlar ne kadar maaş alacak? Enflasyon farkı...
- İstanbul'da ormanlara giriş yasak mı? Giriş yasağı olan ormanlar hangileri? İşte mangal yasağı olan ilçeler...
- Açık lise 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 2022 3. dönem sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- LGS TERCİH ROBOTU 2022: LGS tercihleri başladı mı, ne zaman bitecek? LGS tercihleri nereden, nasıl yapılır?