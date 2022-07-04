Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlayacak? Arefe Günü ne zaman, hangi gün? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta sonu başlayacak olan Kurban Bayramı'nın tatil günlerinin 9 güne çıkması için beklentiler yoğunlaşırken; beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlayacak? Arefe Günü ne zaman, hangi gün?