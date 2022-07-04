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Sakarya’da korkutan yangın! Tarlasındaki çöpleri yakmak istedi olanlar oldu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 04.07.2022
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Sakarya’da korkutan yangın! Tarlasındaki çöpleri yakmak istedi olanlar oldu

Sakarya’da bir çiftçi tarlasında bulunan ot yığınlarını toplayarak traktörün römork kısmına yükledi. Ardından geriye kalan çöpleri yakmak isteyen çiftçi, korku dolu anlar yaşadı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler römorku sardı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sakarya'da yaşanan olay Kaynarca ilçesi Kayacık Mahallesinde bulunan bir tarlada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, D.B. isimli çiftçi oğlu ile birlikte hayvanları için ekip biçtirdiği otları römorku ile ahırına getirmek için tarlasına gitti. Otları römorka yükleyen çiftçi, tarlada geriye kalan çöpleri de yakmak istedi. Bu esnada rüzgarında etkisiyle alevler biranda römorka sıçradı.

Traktörü, römork kısmından ayıran çiftçi durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ot yığınları tamamen küle dönerken, traktörün römorkunda da maddi hasar oluştu.

Öte yandan, yangın anı ve sonrasında yaşananlar ise o an bölgede bulunan başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; çiftçinin, alevlere teslim olan römork kısmından traktörünü kurtarması ve bir süre sonra itfaiye ekiplerinin bölgeye gelmesi yer aldı.

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