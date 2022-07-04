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Taksim'de dilencilik yaparken yakalandı, bakın nereli çıktı!

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 04.07.2022 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022
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Taksim’de dilencilik yaparken yakalandı, bakın nereli çıktı!

Taksim’de Monaco vatandaşı bir genç, önüne koyduğu kase ile yere oturup dilencilik yaptı. Beyoğlu Belediyesi’ne bağlı zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin sınır dışı edileceği bildirildi.

Olay akşam saat 18.00'da Taksim'de yaşandı.

Monaco vatandaşı olduğu tespit edilen bir genç, önüne koyduğu kase ile dilencilik yaptı.

ZABITA YAKALADI

Vatandaşların yemek ve para verdiği dilenci, Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Dilenci, ekipler tarafından Beyoğlu Zabıta Amirliği'ne götürüldü.

Öte yandan dilencinin sınır dışı edileceği öğrenildi.

"HER ŞEYİMİ KAYBETTİM"

Dilenci konuşmasında, "Paramı kaybettim, çantamı kaybettim, her şeyimi kaybettim. Ülkeme dönmek istiyorum" dedi.

Taksim’deki dilenci bakın nereli çıktı! TAKSİM'DEKİ DİLENCİ BAKIN NERELİ ÇIKTI!
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