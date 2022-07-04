Taksim'de dilencilik yaparken yakalandı, bakın nereli çıktı!
YAŞAM İHA
Taksim’de Monaco vatandaşı bir genç, önüne koyduğu kase ile yere oturup dilencilik yaptı. Beyoğlu Belediyesi’ne bağlı zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin sınır dışı edileceği bildirildi.
ZABITA YAKALADI
Vatandaşların yemek ve para verdiği dilenci, Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından yakalandı.
SINIR DIŞI EDİLECEK
Dilenci, ekipler tarafından Beyoğlu Zabıta Amirliği'ne götürüldü.
Öte yandan dilencinin sınır dışı edileceği öğrenildi.
"HER ŞEYİMİ KAYBETTİM"
Dilenci konuşmasında, "Paramı kaybettim, çantamı kaybettim, her şeyimi kaybettim. Ülkeme dönmek istiyorum" dedi.
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