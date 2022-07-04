İstanbul’da dehşete düşüren olay! Uyuşturucu parası için annesini dövdü
İstanbul’da uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen U.C.B. annesini feci şekilde döverek, parasını aldı. Yaralanan kadın, oğlunun uyuşturucu kullanıp sattığını ve para istediğinde vermeyince kendisine saldırdığını söyledi. Polis, olaydan sonra kaçan U.C.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Avcılar'da yaşanan olay Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Köroğlu Sokak'ta meydana geldi. Uyuşturucu kullandığı öğrenilen 26 yaşındaki U.C.B., annesi Fatma Şimşek'ten para almak istedi.
Parası olmadığını söyleyen annesine sinirlenen U.C.B., evdeki eşyalar arasında bin lira para buldu.
Kendisini engellemek isteyen annesine tabak fırlatarak yaralayan, U.C.B., parayı alarak kaçtı.
Bir kadının evinde rehin alındığı ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine geldi. Kolundan ve ayağından yaralanan anne Fatma Şimşek'e ilk müdahale yapıldıktan sonra, ambulansa hastaneye götürüldü.
Yıllar önce eşinden boşandığını, oğlunun uzun süredir uyuşturucu kullanıp, sattığını anlatan Şimşek, "Para istedi, yok deyince sinirlendi" dedi. U.C.B. hakkında uyuşturucu kullanmak ve satmak suçundan daha önce de işlem yapıldığı öğrenildi.
Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, U.C.B.'yi kısa sürede gözaltına aldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Memur maaşı son dakika: Meslek meslek memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar oldu? 2022 Temmuz zammı ile kim ne kadar alacak?
- Memur maaşı 6 aylık enflasyon farkı ne oldu? 2022 Temmuz zammı ile memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar? SON DAKİKA
- Emekli maaşı son dakika: 2022 Temmuz zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı kaç TL?
- Haziran ayı enflasyon oranı son dakika açıklandı! 2022 TÜİK TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyon oranı ne oldu?
- 4 Temmuz sigara fiyatları zamlı güncel liste: 2022 Tekel, Philip Morris, BAT, JTI sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- Philip Morris sigara zammı son dakika: Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M zamlı sigara fiyatları ne kadar?
- BAT sigara zammı son dakika: Kent D-Range, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe zamlı sigara fiyatları ne kadar?
- e-Okul LGS tercih robotu: 2022 LGS tercih nasıl yapılır? MEB LGS lise tavan-taban puanlar, kontenjanlar, yüzdelim dilimleri...
- Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlayacak? Arefe Günü ne zaman, hangi gün?
- Haziran ayı enflasyon oranları saat kaçta açıklanacak? Haziran 2022 TÜİK TEFE-TÜFE rakamları açıklandı mı?
- Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Süper Lig fikstür çekimi hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
- Tokat deprem son dakika! Tokat'ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 3 Temmuz AFAD ve Kandilli son depremler...