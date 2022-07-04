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İstanbul’da dehşete düşüren olay! Uyuşturucu parası için annesini dövdü

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 04.07.2022
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İstanbul’da dehşete düşüren olay! Uyuşturucu parası için annesini dövdü

İstanbul’da uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen U.C.B. annesini feci şekilde döverek, parasını aldı. Yaralanan kadın, oğlunun uyuşturucu kullanıp sattığını ve para istediğinde vermeyince kendisine saldırdığını söyledi. Polis, olaydan sonra kaçan U.C.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Avcılar'da yaşanan olay Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Köroğlu Sokak'ta meydana geldi. Uyuşturucu kullandığı öğrenilen 26 yaşındaki U.C.B., annesi Fatma Şimşek'ten para almak istedi.

Parası olmadığını söyleyen annesine sinirlenen U.C.B., evdeki eşyalar arasında bin lira para buldu.

Kendisini engellemek isteyen annesine tabak fırlatarak yaralayan, U.C.B., parayı alarak kaçtı.

Bir kadının evinde rehin alındığı ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine geldi. Kolundan ve ayağından yaralanan anne Fatma Şimşek'e ilk müdahale yapıldıktan sonra, ambulansa hastaneye götürüldü.

Yıllar önce eşinden boşandığını, oğlunun uzun süredir uyuşturucu kullanıp, sattığını anlatan Şimşek, "Para istedi, yok deyince sinirlendi" dedi. U.C.B. hakkında uyuşturucu kullanmak ve satmak suçundan daha önce de işlem yapıldığı öğrenildi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, U.C.B.'yi kısa sürede gözaltına aldı.

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