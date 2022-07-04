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Mersin’de uçuruma düşen motosikletli yaralandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 04.07.2022 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022
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Mersin’de uçuruma düşen motosikletli yaralandı

Mersin Mut’ta uçuruma düşen motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı motosikletli vatandaşların yardımıyla ambulansa taşındı. Sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in Mut ilçesine bağlı Kozlar Yaylası Mavga Kalesi karşısında gerçekleşti.

UÇURUMA DÜŞTÜ

İbrahim Boru'nun kullandığı motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu uçuruma düştü.

VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA AMBULANSA TAŞINDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan İbrahim Boru, vatandaşların da yardımıyla ambulansa taşındı.

Mut Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı.

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