Kadın avukattan meslektaşına akılalmaz oyun! Hayatı adeta zindan etti

GİZLİ NUMARADAN ARADI

Bir süre sonra avukat Sel'i gizli numaradan adayan bir erkek ise "Aşkım sen dedin hep 'Özelden ara' diye. 'Karım beni görmesin' dedin. Hatırlamıyor musun? Müsait değilsen sonra arayayım hayatım. Seni seviyorum. Çok öpüyorum. Hayatım bak müsait olunca mutlaka ara beni" dedi. Avukat Ersin Sel, gizli numarayla yapılan aramadaki erkeğin konuşmasını da kaydederek delil olarak savcılığa başvurup, şikâyetçi oldu. Savcılık soruşturmasında gizli numaranın avukat V.A.'ya ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine avukat V.A. hakkında, "Cinsel taciz" suçundan dava açıldı.

Ancak yapılan ses analizinde, tacizde bulunanın V.A. olmadığı belirlendi. Bu arada diğer görüşmenin ses analizinde ise tehdit ve hakaretlerde bulunan kadının, avukat Z.B.A. olduğu ortaya çıkınca, ona da "Cinsel taciz, tehdit, hakaret, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarından" 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.