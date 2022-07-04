Kadın avukattan meslektaşına akılalmaz oyun! Hayatı adeta zindan etti
Son dakika haberine göre İzmir'de iki avukat arasında yaşanan taciz olayı, "Bu kadarına da pes dedirtti. 4 yıl önce, o dönemde Karşıyaka 2. Aile Mahkemesi'ndeki bir davanın avukatlığını yapan Ersin Sel'i telefonla arayan, karşı tarafın kadın avukatı Z.B.A., kendisini arkasından konuşmakla suçladı. Daha sonra Ersin Sel'i tekrar arayan Z.B.A., iddiaya göre hakaret edip, tehditlerde bulundu.
İzmirli avukat Ersin Sel'i telefonda tehdit ederek hakarette bulunan, gizli numaradan bir erkeğe aratıp taciz ettirdiği ortaya çıkan kadın avukat Z.B.A.'nın 10 yıl hapsi istendi.
GİZLİ NUMARADAN ARADI
Bir süre sonra avukat Sel'i gizli numaradan adayan bir erkek ise "Aşkım sen dedin hep 'Özelden ara' diye. 'Karım beni görmesin' dedin. Hatırlamıyor musun? Müsait değilsen sonra arayayım hayatım. Seni seviyorum. Çok öpüyorum. Hayatım bak müsait olunca mutlaka ara beni" dedi. Avukat Ersin Sel, gizli numarayla yapılan aramadaki erkeğin konuşmasını da kaydederek delil olarak savcılığa başvurup, şikâyetçi oldu. Savcılık soruşturmasında gizli numaranın avukat V.A.'ya ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine avukat V.A. hakkında, "Cinsel taciz" suçundan dava açıldı.
Ancak yapılan ses analizinde, tacizde bulunanın V.A. olmadığı belirlendi. Bu arada diğer görüşmenin ses analizinde ise tehdit ve hakaretlerde bulunan kadının, avukat Z.B.A. olduğu ortaya çıkınca, ona da "Cinsel taciz, tehdit, hakaret, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarından" 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
YAKIN ARKADAŞI ÇIKTI
Yargılamalar devam ederken, Z.B.A. ve V.A.'nın arkadaş oldukları da belirlendi. Mahkemede birbirlerini tanımadıklarını öne süren iki avukatın, HTS kayıtlarına göre de yüzlerce kez görüştükleri tespit edildi. Bunun üzerine davalar birleştirildi. Geçtiğimiz günlerde mütalaa veren savcı, analizde ses kendisine ait olmadığı için V.A.'nın beraatını talep etti.
İZMİR'İ TERK ETTİ
Z.B.A.'nın ise, kendisi kabul etmese de ses kayıtlarının bilirkişi kaydı raporu ile kesinleşmesi nedeniyle hakaret, basit tehdit, kişilerin huzur ve sükunun bozma suçundan cezalandırılmasını talep etti. Bir sonraki duruşma ileri bir tarihe ertelenirken, kadın avukat Z.B.A.'nın olaydan sonra İzmir'den Balıkesir'e taşındığı öğrenildi. Z.B.A.'nın ceza alması durumunda meslekten atılabileceği belirtildi.
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