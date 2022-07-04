04 Temmuz 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da korkunç gece! Silahlı kavgada 9 kişi yaralandı

İstanbul’da korkunç gece! Silahlı kavgada 9 kişi yaralandı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 04.07.2022
ABONE OL
İstanbul’da korkunç gece! Silahlı kavgada 9 kişi yaralandı

İstanbul’da iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. 4'ü ağır, 9 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Silivri'de meydana gelen olay, gece saat 01.00 sularında Fatih Mahallesi Hastane Caddesi'nde yaşandı.

Alınan bilgiye göre, 2 aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, asayiş ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kavganın çıktığı bölgede ve Silivri Devlet Hastanesi'nde çevik kuvvet ekipleri güvenlik önlemi aldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA