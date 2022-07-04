İstanbul’da korkunç gece! Silahlı kavgada 9 kişi yaralandı
YAŞAM DHA
İstanbul’da iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. 4'ü ağır, 9 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Silivri'de meydana gelen olay, gece saat 01.00 sularında Fatih Mahallesi Hastane Caddesi'nde yaşandı.
Alınan bilgiye göre, 2 aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, asayiş ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.
Kavganın çıktığı bölgede ve Silivri Devlet Hastanesi'nde çevik kuvvet ekipleri güvenlik önlemi aldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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