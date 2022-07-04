Balıkesir'de korkunç kaza! 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
YAŞAM İHA
Balıkesir'de İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir-Manisa il sınırında sabaha karşı iki otomobil feci şekilde kaza yaptı. Kazada aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.
Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi.
Manisa ve Balıkesir itfaiyelerinin birlikte müdahale ettiği kazada, 54 ZP 870 plakalı araçta bulunan 33 yaşındaki Bedri Kebiç, 28 yaşındaki Beyhan Kebiç, 47 yaşındaki Seyhan Akkuş, 2 yaşındaki Berat Ömer Kebiç ve 1 yaşındaki Bedirhan Kebiç hayatını kaybetti.
Kazada diğer araçta bulunan sürücü Salih A. ve Kazım A. ise yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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