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Balıkesir'de korkunç kaza! 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 04.07.2022
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Balıkesir’de korkunç kaza! 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Balıkesir'de İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir-Manisa il sınırında sabaha karşı iki otomobil feci şekilde kaza yaptı. Kazada aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul-İzmir otoyolunda meydana gelen kazada 2 araç çarpıştı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Balıkesir-Manisa sınırında meydana gelen kazada Bedri Kebiç yönetimindeki 54 ZP 870 plakalı araç ile Salih A.'nın kullandığı 34 POL 36 plakalı araç çarpıştı.

Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi.

Manisa ve Balıkesir itfaiyelerinin birlikte müdahale ettiği kazada, 54 ZP 870 plakalı araçta bulunan 33 yaşındaki Bedri Kebiç, 28 yaşındaki Beyhan Kebiç, 47 yaşındaki Seyhan Akkuş, 2 yaşındaki Berat Ömer Kebiç ve 1 yaşındaki Bedirhan Kebiç hayatını kaybetti.

Kazada diğer araçta bulunan sürücü Salih A. ve Kazım A. ise yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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