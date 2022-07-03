03 Temmuz 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bodrum’da fırında yangın çıktı! Alevler 3 işletme ve 2 eve sıçradı

Bodrum’da fırında yangın çıktı! Alevler 3 işletme ve 2 eve sıçradı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 03.07.2022 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022
ABONE OL
Bodrum’da fırında yangın çıktı! Alevler 3 işletme ve 2 eve sıçradı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, bir fırında çıkan yangın üç işletme ile iki eve sıçradı. Alevler hızlıca yayılırken itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümbet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde, bir fırında daha tespit edilemeyen bir sebeple saat 18.30 sularında yangın meydana geldi.

KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Yangın kısa süre içerisinde büyüyerek fırının yanındaki çiçekçi, restoran, ve bir inşaat ofisi ile 2 eve sıçradı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği ekipleri yangın yerine sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken vatandaşlarda su hortumlarıyla söndürme çalışmalarına destek verdi.

KORKU DOLU ANLAR

Dumanlar kentin çeşitli bölgelerinden görülürken, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Yangının ekiplerce yoğun uğraşlar sonrası söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları başlatıldı.

Dumandan etkilenen bir itfaiye eri sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesi sonrası ayakta tedaviye edildi. Çıkan yangında fırın tamamen kül olurken, çiçekçi, restoran, inşaat firması ofisi ve 2 evde büyük çapta hasar meydana geldi.

1 ŞÜPHELİ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan, yangında itfaiye görevlisine saldırdığı ileri sürülen 1 şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA