Bodrum’da fırında yangın çıktı! Alevler 3 işletme ve 2 eve sıçradı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümbet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde, bir fırında daha tespit edilemeyen bir sebeple saat 18.30 sularında yangın meydana geldi.

KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Yangın kısa süre içerisinde büyüyerek fırının yanındaki çiçekçi, restoran, ve bir inşaat ofisi ile 2 eve sıçradı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği ekipleri yangın yerine sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken vatandaşlarda su hortumlarıyla söndürme çalışmalarına destek verdi.