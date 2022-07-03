Bodrum’da fırında yangın çıktı! Alevler 3 işletme ve 2 eve sıçradı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, bir fırında çıkan yangın üç işletme ile iki eve sıçradı. Alevler hızlıca yayılırken itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümbet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde, bir fırında daha tespit edilemeyen bir sebeple saat 18.30 sularında yangın meydana geldi.
KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
Yangın kısa süre içerisinde büyüyerek fırının yanındaki çiçekçi, restoran, ve bir inşaat ofisi ile 2 eve sıçradı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği ekipleri yangın yerine sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken vatandaşlarda su hortumlarıyla söndürme çalışmalarına destek verdi.
KORKU DOLU ANLAR
Dumanlar kentin çeşitli bölgelerinden görülürken, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Yangının ekiplerce yoğun uğraşlar sonrası söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları başlatıldı.
Dumandan etkilenen bir itfaiye eri sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesi sonrası ayakta tedaviye edildi. Çıkan yangında fırın tamamen kül olurken, çiçekçi, restoran, inşaat firması ofisi ve 2 evde büyük çapta hasar meydana geldi.
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