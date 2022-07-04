İstanbul’da feci kaza! Kurbanlıkların bulunduğu kamyonet devrildi
YAŞAM DHA
İstanbul’da küçükbaş kurbanlıkların bulunduğu kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kamyonetteki 15 küçükbaş kurbanlık telef olurken, hayvanların sahibi çevredekilerin yardımıyla diğer kurbanlıkları kurtarmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kamyonetteki hayvanlardan 15'i telef oldu.
Hayvanların sahibi ve çevredekiler kurbanlıkları kurtarmak için seferber oldu.
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