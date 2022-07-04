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İstanbul’da feci kaza! Kurbanlıkların bulunduğu kamyonet devrildi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 04.07.2022
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İstanbul’da feci kaza! Kurbanlıkların bulunduğu kamyonet devrildi

İstanbul’da küçükbaş kurbanlıkların bulunduğu kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kamyonetteki 15 küçükbaş kurbanlık telef olurken, hayvanların sahibi çevredekilerin yardımıyla diğer kurbanlıkları kurtarmaya çalıştı. O  anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Çatalca otoyolu Hadımköy yol ayrımında dün gece saatlerinde, kurbanlık küçükbaş hayvanları taşıyan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kamyonetteki hayvanlardan 15'i telef oldu.

Hayvanların sahibi ve çevredekiler kurbanlıkları kurtarmak için seferber oldu.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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