Ümmü Aladağ engelli doğdu engel tanımıyor

Konyalı Aladağ ailesinin ilk çocuğu olan Ümmü Aladağ doğuştan iki kolu olmadan ve sağ bacağı diğerinden daha kısa olarak dünyaya geldi. Ümmü, ailesinin desteğiyle tekerlekli sandalyeyle okula gidip geldi. 14 yaşında sağ bacağına protez yapıldı.

Yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayata hiç küsmeyen ve güler yüzünü hiç kaybetmeyen Ümmü, Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Bir yandan da açık öğretimden sosyoloji bölümünü tamamladı. Şu an sosyoloji yüksek lisansı yapan Ümmü'nün bir sonraki hedefi ise doktora bitirerek öğretim görevlisi olmak.

2015'ten beri İl Sağlık Müdürlüğü engelli kadrosunda çalışan Ümmü Aladağ, "Ben kendimi sürpriz yumurta olarak görüyorum. 'Bu benim kaderim' dedim ve hayata hiç küsmedim. Bu yaptıklarım hiçbir şey değil. Şimdi valilik iznimi aldım ve biyonik kol yaptırmak için yardım toplanıyor" dedi.

Anne ve babasının en büyük destekçisi olduğunu söyleyen Ümmü "Hep pozitif oldum. Hep kimseden farklı olmadığımı düşündüm. Kendimi eve kapatıp karalar bağlamaktansa engelim yokmuş gibi hayata sarıldım. Geçmişte protez bacağım yokken hiç yürüyemeyeceğimi düşünüyordum. Ama şimdi ayaklarımın üzerindeyim. O kadar çok alıştım ki birçok işimi ayaklarımla yapabiliyorum. Ben kendimi kimseden farklı görmedim" diye konuştu.