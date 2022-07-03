Ümmü Aladağ engelli doğdu engel tanımıyor
Engelli olarak dünyaya gelen Ümmü Aladağ, tekerlekli sandalyeyle ilk ve ortaokulu bitirdi. Okuma azmi ile 2 üniversite bitiren Aladağ, yüksek lisans öğrencisi olarak ve devlet dairesinde ayağını kullanarak ülkesine hizmet ediyor.
Konyalı Aladağ ailesinin ilk çocuğu olan Ümmü Aladağ doğuştan iki kolu olmadan ve sağ bacağı diğerinden daha kısa olarak dünyaya geldi. Ümmü, ailesinin desteğiyle tekerlekli sandalyeyle okula gidip geldi. 14 yaşında sağ bacağına protez yapıldı.
Yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayata hiç küsmeyen ve güler yüzünü hiç kaybetmeyen Ümmü, Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Bir yandan da açık öğretimden sosyoloji bölümünü tamamladı. Şu an sosyoloji yüksek lisansı yapan Ümmü'nün bir sonraki hedefi ise doktora bitirerek öğretim görevlisi olmak.
2015'ten beri İl Sağlık Müdürlüğü engelli kadrosunda çalışan Ümmü Aladağ, "Ben kendimi sürpriz yumurta olarak görüyorum. 'Bu benim kaderim' dedim ve hayata hiç küsmedim. Bu yaptıklarım hiçbir şey değil. Şimdi valilik iznimi aldım ve biyonik kol yaptırmak için yardım toplanıyor" dedi.
Anne ve babasının en büyük destekçisi olduğunu söyleyen Ümmü "Hep pozitif oldum. Hep kimseden farklı olmadığımı düşündüm. Kendimi eve kapatıp karalar bağlamaktansa engelim yokmuş gibi hayata sarıldım. Geçmişte protez bacağım yokken hiç yürüyemeyeceğimi düşünüyordum. Ama şimdi ayaklarımın üzerindeyim. O kadar çok alıştım ki birçok işimi ayaklarımla yapabiliyorum. Ben kendimi kimseden farklı görmedim" diye konuştu.
KÜSMEYİN, BU DA RABBİMİZİN BİR HEDİYESİ
Engellilerin hayata küsmesi için hiçbir sebebin olmadığını ifade eden Aladağ, "Zihinlerinden 'İnsanlar benim hakkımda ne düşünüyor' düşüncesini atsınlar. Evet diğer insanlara göre bir organımız eksik olabilir ama bizde başka özelliklerimizle o açığı kapatabiliriz. Hep pozitif olsunlar. Kadere küsmesinler. Bu da Rabbimiz'in bize bir hediyesi" dedi.
BİYONİK KOLUN MALİYETİ 4.5 MİLYON LİRA
Biyonik kolun maliyetinin 4.5 milyon TL olduğunu söyleyen Ümmü "Yardım toplanmaya başladı. İnşallah en kısa sürede toplanır da İstanbul'a gidip kollarımı taktırabilirim. Kaslarımın biyonik kola uygun olduğu söylendi. İlk muayenemi de oldum. İnsanlara biraz garip gelebilir ama kollarım olduğunda ilk yapmak istediğim şey tek başıma tuvalete gitmek olacak" dedi.
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