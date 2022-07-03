15 Temmuz Gazisi İbrahim Özen: Ayağımdaki platin şeref madalyam









'KORKU YOKTU'

Köprüde, askerlerin açtığı ateşle sol ayağından vurulan ve gazi olan Özen, "Köprüye doğru silah sesleri duyuluyordu. Elimizde sadece bayraklarımız vardı. Korku yoktu. O esnada ne kendimizi ne ailemizi hiçbir şeyi düşünmedik. 'Köprüde yaralılar var' diye sesler gelmeye başlayınca insanlar sağa sola kaçışmaya başladı. Ben de o esnada vuruldum. Ayağımda kalıcı bir hasar yok ancak şeref madalyası gibi taşıyacağım platin halen duruyor. Şükürler olsun ki Şehitler Köprüsü'nde benim de kanım var. Rabbimiz o gece kalbimizden korkuyu almış ve bize bir cesaret vermişti. Hiçbir şeyden korkmadık.