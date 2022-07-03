15 Temmuz Gazisi İbrahim Özen: Ayağımdaki platin şeref madalyam
Son dakika haberine göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde darbecilere direnirken vurulan işadamı İbrahim Özen o gece yaşadıklarını anlattı: Korkumuz yoktu, sadece vatanımızı düşündük
Konyalı işadamı İbrahim Özen, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016'da Afrika Başkanlar Toplantısı'na katılmak için İstanbul'a gelmişti. Bir gün sonra Konya'ya dönmeyi planlayan Özen, askerlerin köprüyü kapattığını duydu. Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla, binlerce kişiyle birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru yola çıktı.
'KORKU YOKTU'
Köprüde, askerlerin açtığı ateşle sol ayağından vurulan ve gazi olan Özen, "Köprüye doğru silah sesleri duyuluyordu. Elimizde sadece bayraklarımız vardı. Korku yoktu. O esnada ne kendimizi ne ailemizi hiçbir şeyi düşünmedik. 'Köprüde yaralılar var' diye sesler gelmeye başlayınca insanlar sağa sola kaçışmaya başladı. Ben de o esnada vuruldum. Ayağımda kalıcı bir hasar yok ancak şeref madalyası gibi taşıyacağım platin halen duruyor. Şükürler olsun ki Şehitler Köprüsü'nde benim de kanım var. Rabbimiz o gece kalbimizden korkuyu almış ve bize bir cesaret vermişti. Hiçbir şeyden korkmadık.
Darbecilerin hesap edemedikleri bir şey vardı; bütün herkes vatan ekseni etrafında birleşerek sokaklara akın etti ve tanklara karşı direndi. Milletimizle ne kadar gurur duysak azdır. O gece Türkiye ezan ve selalarla dirilip sokağa döküldü, dualarla ayakta kaldı. Rabbim o geceyi tekrar yaşatmasın. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece Allah'ın izniyle kimse üstemizden gelemez. 15 Temmuz ülkemizi parçalamak için düzenlenen bir plandı. Bir tane ülkemiz var" dedi.
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