Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 9 gün olarak uygulanacak Kurban Bayramı tatili için yola çıkacak olan vatandaşlar, köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Ramazan Bayramı'nda uygulanacak ücretsiz geçişin Kurban Bayramı'nda da olup olmayacağı merak ediliyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 2022 Kurban Bayramı'nda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak? İşte ayrıntılar...

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı televizyon programında Kurban Bayramı'nda devletin işlettiği köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını duyurdu.

Bayram tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 9 Temmuz Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 12 Temmuz Salı saat 00.00'ye kadar ücretsiz olacak. Söz konusu karar, yap-işlet-devret projelerini kapsamıyor.

Aynı zamanda devletin işlettiği toplu taşıma hizmetleri de bedava gerçekleştirilecek.