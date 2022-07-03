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Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 2022 Kurban Bayramı'nda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.07.2022
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Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 2022 Kurban Bayramı’nda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak?

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Kurban ibadetinin yerine getirileceği Kurban Bayramı 9-12 Temmuz'da idrak edilecek. Bayrama sayılı günler kala bayram tatiline çıkacak olan vatandaşlar bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Bu kapsamda en çok merak edilenler arasında köprü ve otoyollar oldu. Peki, bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 2022 Kurban Bayramı'nda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak? İşte haberin detayları...

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 9 gün olarak uygulanacak Kurban Bayramı tatili için yola çıkacak olan vatandaşlar, köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Ramazan Bayramı'nda uygulanacak ücretsiz geçişin Kurban Bayramı'nda da olup olmayacağı merak ediliyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 2022 Kurban Bayramı'nda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak? İşte ayrıntılar...

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı televizyon programında Kurban Bayramı'nda devletin işlettiği köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını duyurdu.

Bayram tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 9 Temmuz Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 12 Temmuz Salı saat 00.00'ye kadar ücretsiz olacak. Söz konusu karar, yap-işlet-devret projelerini kapsamıyor.

Aynı zamanda devletin işlettiği toplu taşıma hizmetleri de bedava gerçekleştirilecek.

BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLACAK OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER

* 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

* Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

* Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

* Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

* Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)

* İzmir - Çeşme Otoyolu

* İzmir - Aydın Otoyolu

* Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

* Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

BAYRAMDA ÜCRETLİ OLACAK OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER

* Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)

* Kuzey Marmara Otoyolu

* Avrasya Tüneli

* Osmangazi Köprüsü

* Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu

* Ankara - Niğde Otoyolu

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