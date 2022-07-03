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Karaman’da camdan düşerek ölen 5 yaşındaki Kuzey’e kahreden veda

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.07.2022 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022
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Karaman’da camdan düşerek ölen 5 yaşındaki Kuzey’e kahreden veda

Karaman’da 3. kattaki evlerinin camından düşmesi sonucu ağır yaralanan ve 14 gündür tedavi olduğu hastanede geçen gün yaşam mücadelesini kaybeden 5 yaşındaki Kuzey Ünüvar, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 18 Haziran tarihinde akşam sularında Kazım Karabekir Paşa Mahallesi 289. Sokak'taki 4 katlı Özüdoğru Apartmanı'nın üçüncü katında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Kuzey Ünüvar, mutfakta yemek yapan annesi F.Ü.'den habersizce dışarı bakmak için sineklik takılı olan cama çıktı.

13 METRE YÜKSEKLİKTEN ZEMİNE ÇAKILDI

Bir anda yaslandığı sinekliğin yerinden çıkması üzerine küçük çocuk yaklaşık 13 metre yükseklikten beton zemine düştü. Çocuğun düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine oradan da Konya'ya sevk edildi.

14 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Kuzey Ünüvar, Konya'da tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Kuzey Ünüvar için öğle namazının ardından Ahmet Yesevi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza küçük çocuğun ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Kuzey Ünüvar, Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla toprağa verildi.

5 yaşındaki Kuzey camdan düşerek öldü 5 YAŞINDAKİ KUZEY CAMDAN DÜŞEREK ÖLDÜ

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