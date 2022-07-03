Karaman’da camdan düşerek ölen 5 yaşındaki Kuzey’e kahreden veda
Karaman’da 3. kattaki evlerinin camından düşmesi sonucu ağır yaralanan ve 14 gündür tedavi olduğu hastanede geçen gün yaşam mücadelesini kaybeden 5 yaşındaki Kuzey Ünüvar, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, 18 Haziran tarihinde akşam sularında Kazım Karabekir Paşa Mahallesi 289. Sokak'taki 4 katlı Özüdoğru Apartmanı'nın üçüncü katında yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Kuzey Ünüvar, mutfakta yemek yapan annesi F.Ü.'den habersizce dışarı bakmak için sineklik takılı olan cama çıktı.
13 METRE YÜKSEKLİKTEN ZEMİNE ÇAKILDI
Bir anda yaslandığı sinekliğin yerinden çıkması üzerine küçük çocuk yaklaşık 13 metre yükseklikten beton zemine düştü. Çocuğun düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
14 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Kuzey Ünüvar, Konya'da tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Kuzey Ünüvar için öğle namazının ardından Ahmet Yesevi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza küçük çocuğun ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Kuzey Ünüvar, Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla toprağa verildi.
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